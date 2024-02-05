Elektrikli araçların ikinci el fiyatları geriliyor

Otomotiv veri şirketi Cardata’nın verilerine göre Türkiye’deki elektrikli otomobiller, 2023 yılında ikinci elde bir önceki yıla göre ortalama yüzde 4.14 değer kaybetti.

Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre 4-5 yaşını doldurmuş elektrikli otomobillerin sadece son 12 ayda yaşadığı kayıp yüzde 13’leri buldu.

Elektrikli otomobillerin son bir yıllık değer kayıplarını içeren araştırmaya göre, 2020 model Jaguar I-Pace’in ikinci el değeri geçen yılın başında 2 milyon 550 bin TL seviyesindeyken Ocak 2024 itibarıyla yüzde 13.1 kayıpla 2 milyon 220 bin TL seviyelerine geriledi.

Tesla Model Y’nin ikinci el değeri son 12 ayda yüzde 11.5 düşüşle 2 milyon 500 bin TL seviyelerinden 2 milyon 215 bin TL seviyelerine gerilerken, Renault Zoe’nin bir yılda yaşadığı kayıp yüzde 8.6.

Neden değer kaybediyorlar?

Otomobillerin değer kaybındaki en büyük etken hızla gelişen batarya teknolojileri ve maliyetlerin giderek azalması.

Araştırmaya dahil edilen 48 elektrikli otomobilin Ocak 2023’teki ortalama değerleri 3 milyon 77 bin 200 TL'ken, Ocak 2024’te yaklaşık 2 milyon 970 bin 433 TL’ye kadar düşüyor. Bu da son 12 ayda elektrikli otomobillerin ortalama değerinde 107 bin TL’ye yakın bir azalma olduğunu gösteriyor.

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, düşüşün nedenini beş madde olarak sıraladı:

- Batarya ömrü uzaması, şarj sürelerinin düşmesi, daha uzun menzil ve gelişmiş sürüş yardım sistemleri.

- Talep artarsa yeni araçlarda fiyatı yükseltiyor; ikinci elde arzın artması da fiyatları düşürebiliyor.

- Yeni araç alımına teşviklerin artırılması ikinci ellerde düşüşe yol açabilir.

- Tüketicilerin ilgisi beklenenden az artarsa piyasadaki değerleme üzerine baskı oluşabilir.

- Şarj istasyonlarının yetersiz sayıda oluşu araç değerlerini etkileyebilir.