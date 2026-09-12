Ford 223 bin aracını geri çağırıyor

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Ford’un en önemli araç serilerinden F-150 için geniş kapsamlı yeni bir güvenlik kampanyası başlatıldı. ABD’de yüz binlerce aracı kapsayan geri çağırmanın merkezinde bu kez elektronik sistem veya yazılım değil, doğrudan yakıt deposunun araca bağlanma biçimi bulunuyor.

Sorunun ilerlemesi halinde yakıt deposunun yeterince sabitlenememesi, sızıntı oluşması ve en ciddi durumda deponun araç seyir halindeyken tamamen yerinden ayrılması mümkün. Böyle bir durum hem F-150 sürücüsü hem de aynı yoldaki diğer araçlar için ciddi güvenlik riski yaratabiliyor.

Sorun yakıt deposunun bağlantısında

Geri çağırmanın 2023 ile 2027 model yılları arasındaki belirli Ford F-150 araçları kapsadığı açıklandı. Toplam araç sayısı 223 bin 472 olarak belirtildi.

Sorun yakıt deposunu aracın altında sabit tutan bağlantı ve tutucu sistemde ortaya çıkıyor. Bu parçaların görevini gerektiği gibi yerine getirmemesi durumunda yakıt deposu zaman içinde hareket edebiliyor veya yeterli desteği kaybedebiliyor.

İlk aşamada araç sahibinin fark edebileceği belirgin bir sorun oluşmayabilir. Ancak bağlantının giderek zayıflaması, deponun normal konumundan uzaklaşmasına ve yakıt sistemindeki diğer parçaların da zorlanmasına neden olabiliyor.

Riskin büyümesinin temel nedeni de burada ortaya çıkıyor. Yakıt deposu yalnızca aracın altında bulunan büyük bir hazne değil; yakıt hattı ve bağlantılarıyla birlikte çalışan bütün bir sistemin parçası.

Depo seyir sırasında araçtan ayrılabilir

En ciddi senaryoda yakıt deposunun araç hareket halindeyken yerinden ayrılması ihtimali bulunuyor.

Deponun zemine temas etmesi veya tamamen yola düşmesi halinde yakıt hattında kopma ve sızıntı oluşabilir. Yakıt kaybı motorun durmasına yol açabileceği gibi tutuşma kaynağı bulunması halinde yangın riskini de artırabilir.

Yola düşen büyük bir yakıt deposunun diğer sürücüler açısından engel oluşturması da ayrı bir tehlike. Özellikle yüksek hızda seyredilen otoyollarda beklenmedik bir parçanın yol üzerinde kalması zincirleme kaza riskini artırabilir.

Bu nedenle geri çağırma yalnızca olası bir yakıt sızıntısının önlenmesi amacı taşımıyor. Deponun araçtan ayrılmasının yaratabileceği trafik güvenliği riski de kampanyanın temel nedenleri arasında bulunuyor.

Beş model yılı geri çağırmaya girdi

Kampanya 2023, 2024, 2025, 2026 ve 2027 model yıllarında üretilen belirli F-150 araçlarını kapsıyor.

Ancak bu, söz konusu model yıllarındaki bütün F-150’lerin geri çağrıldığı anlamına gelmiyor. Araçların üretim tarihi ve kullanılan parçalar geri çağırmanın kapsamını belirliyor.

Bu nedenle F-150 sahiplerinin yalnızca model yılına bakarak araçlarının kampanyaya dahil olduğu sonucuna varmaması gerekiyor. ABD’de araçların şasi numarası üzerinden geri çağırma kapsamı kontrol edilebiliyor.

F-150’nin Ford’un ABD pazarındaki en önemli modellerinden biri olması ise 223 bini aşan geri çağırmayı şirket açısından daha dikkat çekici hale getiriyor.

Servislerde bağlantılar kontrol edilecek

Geri çağırma kapsamındaki araçlarda yakıt deposunun bağlantı ve sabitleme parçaları kontrol edilecek.

Sorun tespit edilen araçlarda gerekli bağlantı parçalarının sabitlenmesi veya değiştirilmesi planlanıyor. Geri çağırma kapsamında gerçekleştirilen işlemler araç sahiplerinden ücret alınmadan yapılacak.

Kontrolün önemi yalnızca bağlantının tamamen kopup kopmadığının belirlenmesi değil. Henüz belirgin bir sorun yaratmamış ancak ilerleyen dönemde güvenlik riski oluşturabilecek parçaların da tespit edilmesi amaçlanıyor.

Araç sahipleri böylece yakıt deposunun hareket etmesi, yakıt sızıntısı veya araç altında olağan dışı ses gibi belirtiler ortaya çıkmadan önce gerekli müdahaleyi yaptırabilecek.

Kampanya şimdilik ABD pazarında

223 bin 472 araçlık yeni geri çağırma ABD pazarı için açıklandı.

F-150 farklı ülkelerde de satıldığı için kampanyanın başka pazarlara genişleyip genişlemeyeceği ayrıca takip edilecek. Açıklanan mevcut kapsamın doğrudan Türkiye’de satılan araçları içerdiğine ilişkin ayrı bir duyuru bulunmuyor.

Bu nedenle Türkiye’deki F-150 sahipleri açısından aracın şasi numarası ve üretim bilgileri önem taşıyor. Kampanyanın diğer ülkelere genişletilmesi halinde ilgili pazarlarda ayrıca geri çağırma duyurularının yapılması bekleniyor.

Ford’un bundan sonraki süreçte kaç aracın kontrolden geçeceği, sorunlu bağlantı parçasının hangi üretim dönemlerinde kullanıldığı ve kampanyanın ABD dışındaki pazarlara genişleyip genişlemeyeceği izlenecek.