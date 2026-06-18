Ford Otosan, 50 milyon dolarlık girişim sermayesi fonu kurdu 

Sevilay ÇOBAN

Ford Otosan iştirakı Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş. ve Türkiye İş Bankası iştiraki Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi, mobilite ekosisteminin küresel arenadaki rekabet gücünü artırmak ve teknoloji ekosistemini büyütmek amacıyla Future of Mobility Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu hayata geçirdi.

Otomotivde Avrupa'nın üretim üssü konumunda olan Türkiye'yi aynı zamanda mobilite teknoloji merkezine dönüştürmeyi hedefleyen Ford Otosan’ın ana yatırımcısı olduğu bu fon, yapay zekâ uygulamalarına ve ileri aşama girişimlere yatırım yapacak. Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, 2019 yılında hayata geçirdikleri kurumsal girişim sermayesi şirketi Driventure’ın bugüne kadar mobilite teknolojileri, Endüstri 4.0 ve sürdürülebilirlik alanlarında çok önemli yatırımlara imza attığını hatırlatarak, “Future of Mobility Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Driventure yolculuğunda biriktirdiğimiz deneyimi şimdi daha geniş bir ekosistemin hizmetine açıyoruz.

OEM’lerin, tedarikçilerin, stratejik yatırımcıların, teknoloji şirketlerinin ve girişimlerin içinde yer alabileceği kurumsal, güvenilir ve etkisi yüksek bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. Bu fonun arkasında yalnızca sermaye yok. Ford Otosan’ın gerçek saha deneyimi, mühendislik derinliği, müşteri erişimi, teknik geri bildirim kapasitesi ve ölçeklenme bilgisi var. Future of Mobility GSYF’nin öncelikli amacı sektörün tüm paydaşlarını aynı ortak hedef etrafında buluşturan bir platform yaratmak” dedi.

İleri aşamadaki boşluğu dolduracak

Türkiye'de erken aşama yatırımlarda yoğunlaşma olduğu, ancak ileri aşamalar için yeterli "yakıt" bulunamadığını ifade eden Özyurt, “Bu fonun amacı da boşluğu doldurmak. Girişimcilere sadece finansal destek sağlamanın ötesinde, Ford Otosan'ın üretim ekosisteminde uygulama geliştirme ve test etme fırsatları sunulacak, böylece hızlı ve derinlemesine bir gelişim kaynağı yaratılacak. Yatırımın merkezinde somut katma değer üreten bir ‘çarpan etkisi’ yaratmak olacak” ifadelerini kullandı. Özyurt, bir birim Ford Otosan üretiminin Türkiye üretiminin 3 katı etki yarattığını, bir kişilik istihdamın sektör genelinde 14 kişilik istihdama karşılık geldiği belirterek, fonun bu etkiyi girişimlerle daha da artırmayı hedeflediğini ekledi.

Girişimler, gerçek saha ihtiyaçlarını görecek

Gembox Teknoloji Girişimleri A.Ş. Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül de fon ile sürdürülebilir mobilite için yeni nesil teknolojiler ve çözümler geliştiren girişimlere yatırım yapacaklarını kaydederek, “Girişimlere yalnızca sermaye sağlamak değil, onları sanayiyle, gerçek saha ihtiyaçlarıyla, veriyle, müşteriyle ve ölçeklenme imkânlarıyla buluşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdürü Özgür Temel ise şunları söyledi: “İlk aşamada 50 milyon dolar hedef büyüklükle yola çıkan bu fonumuzla; pazar ürün doğrulamasını yapmış ve ölçeklenme aşamasına gelmiş, öncelikle Türkiye merkezli mobilite teknoloji girişimlerine yatırım yapmayı hedefliyoruz.”

Türkiye merkezli girişimler odakta

Hedef büyüklüğü yaklaşık 50 milyon dolar olan fon ile ilk etapta her bir girişime 1-3 milyon dolar arası yatırım yapılması hedefleniyor. Bu da yaklaşık 10-20 girişime yatırım yapılacağı anlamına geliyor. Öncelikle Türkiye merkezli girişimlere odaklanılacak, ancak yurt dışında büyümeye çalışan ve operasyonlarının %50'den fazlası Türkiye'de olan girişimler de değerlendirmeye alınacak. İlk yatırımların bu yıl içinde yapılması bekleniyor. Türkiye'deki güçlü otomotiv sektörünü dönüştürürken, yerli girişimcilerin küresel pazarlara açılmasına katkı sağlanacak.