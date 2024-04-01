Ford’un elektrikli kâşifi 3. çeyrekte geliyor

Volkan DEMİRKUŞAK

602 km’ye kadar menzil sunabilen batarya seçenekleriyle gelecek olan Ford Explorer’da markanın tamamen elektrikli otomobiller için ürettiği ilk platform kullanılacak.

Bu platformdan yakında başka modeller de göreceğiz. Puma, ticari model ailesi Courier, Mach E ve Explorer ile güçlenen markanın elektrikli takımına yeni oyuncular da katılacak. Alman mühendisliğ ve Amerikan bakışını buluşturan marka, adımlarını yavaş ve sağlam atmaya çalışıyor. Bununla alakalı yorumları Model E Avrupa Genel Müdürü Martin Sander’in ağzından okuyacaksınız.

Marka yöneticileri, pili VW ortaklığıyla değil kendilerinin ürettiğini söyledi. %10- 80 arasında 26 ile 28 dakika arasında şarj olabilen Explorer’da Explorer ve Premium donanımları olacak. 52, 77 ve 79 kWh olmak üzere üç batarya ve 170 ile 340 HP güçlerinde üç güç seçeneği olacak. Mach E gibi Meksika’da üretilmiyor oluşu en büyük şansı. Şarj kapasitesi ise 135 ve 185 kWh olarak değişiyor. 0-100 km hızlanması 5.3 saniye ile 340 HP’lik versiyon Focus ST’den çevik.

Geniş iç mekân

Dev bir iç mekânı var Explorer’ın. Sürücü koltuğunda otomobilin renklerini ve materyallerini tasarlayan ve 20 yılı aşkın süredir Ford tasarım ekibinde bulunan Şerife Çelebi vardı. %30 sürdürülebilir materyal kullanımı, vegan deri ve tabi ki renkler onun eseri.

Annesinin nakış işleriyle bu işe başlayan ve tasarımcı olan Çelebi, iç mekânın kullanıcıyı sarmasını hedeflediklerini söyledi. Otomobil prototip olduğu için malzeme kalitesinden çok da dem vurmak istemem ama kullanılan plastik malzemelerin geneli sertti. Arka koltuklardaki diz mesafesi fazlasıyla bonkör. Ön koltuklar, ısıtmalı, masajlı, hafızalı ve anlatıldığına göre bunlar standart donanımdaymış. Umarım Türkiye’ye de böyle gelir.

Gece şarj et cebinden % 30 daha az çıksın

Evet, bunu herkes biliyor. Özellikle AC ünitelerde gece şarjı daha ucuz. Ama bir farkla tıpkı Şerife Çelebi gibi bir Türk olan Timur ve ekibi farklı bir sistem üzerinde yoğunlaşıyor, gece saatleri arasında da fiyat farkı olan ülkelerde uzaktan ayarla, şarj fiyatının en ucuz olduğu saat şarj ediyor Explorer. Yani ucuzken de %30 daha ucuza şarj edebilme üzerine çalışıyor Ford ekibi.

Dünya çapında 30 bin km’lik rekor yolculuk

Gezimizin önemli sebebi de bir rekor denemesiydi. Elektrikli otomobiller 1920’lerde Aloha Wanderwell’in 5 yılda Ford T ile yapılan dünya turuna ithafen dünyadaki her ülkeyi ziyaret eden en genç kişi olarak tarihe geçen gezgin Lexie Alford, bir elektrikli Explorer ile çıktı. Alford, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 27 ülkeyi geçip toplamda 30 bin km’ye yakın yolu kat etti ve Nice’e döndü. Tam bir dünya turu olmasa da müthiş bir iş. Bu arada Aloha’nın yaptığı işin ne kadar zor olduğu da ortada savaş ortamında 47 ülke gezmek hem de 1920’lerde. Düşünün Aloha, bu 5 yıllık süreç ve dünya turu sırasında evlenmiş. Gerçek bir gezgine şapka çıkartmak ve tarihe not düşmek gerek.