Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu, Meclis'e geldi mi?
Araç alacaklar Hurda Teşviki Yasası'nı uzun zamandır bekliyor. Yasanın avantajlarından yararlanıp ÖTV'siz yerli otomobil almak isteyenler konuyu yakından takip ediyor. Mayıs ayının gelmesi ile birlikte beklentiler de artarken yine "Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu" sorusu sıkça geliyor.
Hurda Teşvik Yasası ile birlikte otomobil sekterinde bir canlanma yaşanacak. Hem araç satanlar hem de araç alacaklar bu yasaya gözünü çevirmiş durumda... Ucuz otomobil almak isteyenler bekleyişini sürdürürken yeni gelişme olup olmadığını kontrol ediyor.
Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?
14 Mayıs 2026 Perşembe Hurda Teşviki Yasası ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Şu an için tarih de verilemiyor.
Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.
Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea Transporter