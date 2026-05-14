Hurda Teşviki Yasası çıkıyor mu, Meclis'e geldi mi?

Hurda Teşvik Yasası ile birlikte otomobil sekterinde bir canlanma yaşanacak. Hem araç satanlar hem de araç alacaklar bu yasaya gözünü çevirmiş durumda... Ucuz otomobil almak isteyenler bekleyişini sürdürürken yeni gelişme olup olmadığını kontrol ediyor.

Hurda Teşviki Yasası son durum nedir?

14 Mayıs 2026 Perşembe Hurda Teşviki Yasası ile ilgili bir gelişme yaşanmadı. Şu an için tarih de verilemiyor.

Kasım 2024’te sunulan kanun teklifine göre, 25 yaş ve daha üstü araçları geri dönüşüme verenlerin, yerli üretim araçları satın alımında özel tüketim vergisinden muaf tutulması sağlanacak.

Yasanın geçmesi durumunda alınabilecek araçlar şöyle:

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Transporter