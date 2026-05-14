ABD tarifeleri Honda’yı vurdu: Otomobil devi 70 yıl sonra zarar açıkladı

Otomobil üreticisi Honda, ABD’nin uyguladığı tarifeler ve elektrikli araç dönüşüm sürecindeki yüksek maliyetlerin etkisiyle mart ayında sona eren mali yılda ağır bilanço baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Şirketin faaliyet zararı, bir önceki yıl kaydedilen 1,2 trilyon yenlik kârın ardından 414,3 milyar yen seviyesinde gerçekleşti. Böylece Honda, halka açık şirket olarak faaliyet göstermeye başladığı yaklaşık 70 yılın ardından ilk kez yıllık zarar açıklamış oldu.

Piyasalarda yapılan beklenti anketlerinde şirketin yaklaşık 315,6 milyar yen zarar açıklaması öngörülüyordu. Açıklanan sonuçlar beklentilerin de üzerinde gerçekleşti.

Elektrikli araç dönüşümü maliyetleri büyüdü

Honda, elektrikli araç operasyonlarına yönelik yeniden yapılandırma sürecinde yalnızca son mali yılda toplam 1,45 trilyon yenlik maliyet oluştuğunu bildirdi. Şirket, içinde bulunulan yeni mali yılda ise ek olarak 500 milyar yen daha maliyet oluşmasını bekliyor.

Küresel otomotiv sektöründe elektrikli araç yatırımları hız kazanırken, üreticiler özellikle dönüşüm maliyetleri ve artan rekabet nedeniyle kârlılık baskısıyla karşı karşıya kalıyor.

Şirket yeniden kâra geçmeyi hedefliyor

Honda yönetimi, maliyet azaltma adımları ve şirketin güçlü motosiklet operasyonlarının desteğiyle yeni mali yılda yeniden kâra dönmeyi planlıyor. Şirket, içinde bulunulan mali yıl için 500 milyar yen seviyesinde faaliyet kârı hedefi açıkladı.