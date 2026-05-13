Çinli elektrikli araç üreticilerinin Avrupa pazarında yükselişi sürüyor

JPMorgan tarafından yayımlanan güncel analiz raporuna göre, Çin merkezli akıllı araç üreticilerinin Batı Avrupa pazarındaki payı 2028 yılına kadar %20 seviyesine ulaşacak.

BYD ve Stellantis destekli Leapmotor gibi üreticilerin, 2028 yılında Almanya, İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde 2 milyon 500 bin adet araç teslimatı yapması öngörülüyor. Bu rakam, geçen yıl kaydedilen yaklaşık 1 milyon adetlik satış hacmine kıyasla %150 oranında bir artışı ifade ediyor.

Sektörel dönüşüm ve pazar payı dinamikleri

Avrupa genelinde hızlanan elektrifikasyon süreci, Çinli orijinal ekipman üreticileri (OEM) için avantajlı bir rekabet ortamı oluşturdu. JPMorgan Asya-Pasifik Otomotiv Araştırmaları Birimi Başkanı Nick Lai, yatırımcıların pazar payı değişimlerini "sıfır toplamlı bir oyun" dinamiğiyle takip etmesi gerektiğini belirtti. 2025 yılı verilerine göre, Çin'den ihraç edilen ve Avrupa'da yerel olarak üretilen araçlar, Batı Avrupa'daki toplam yeni araç satışlarının %10'unu oluşturdu. Bankanın önceki tahminlerinde, Çinli markaların 2030 yılına kadar %15 pazar payına ulaşacağı öngörülmüştü.

Orta Doğu'da devam eden askeri hareketlilik ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamaları, Brent petrol fiyatlarının 107 dolar seviyelerinde seyretmesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki %40'ı aşan yıllık artış, Avrupalı tüketicilerin işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla elektrikli araçlara olan ilgisini artırdı. Nick Lai,

Çinli üreticilerin Avrupa pazarında sadece fiyatla değil, otonom sürüş sistemleri ve dijital kokpit gibi üst segment teknolojik donanımlarla rekabet ettiğini vurguladı. Avrupa Birliği tarafından uygulanan %30'luk gümrük vergilerine rağmen, Çinli üreticiler araç başına ortalama 5 bin yuan olan net kâr marjlarını yurt dışı pazarlarda 20 bin yuan seviyesine kadar çıkarabiliyor.

Küresel üretim ve ortaklık stratejileri

Leapmotor, hissedarı Stellantis ile varılan anlaşma kapsamında, İspanya'daki bir üretim tesisinde elektrikli SUV modelleri üretmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta duyurulan bu gelişme, şirketin Münih'teki araştırma ve geliştirme merkezinin açılışını takip etti.

McKinsey tarafından yayımlanan öngörülerde de, teknoloji ve üretim avantajlarını kullanan en az beş Çinli otomobil üreticisinin 2030 yılına kadar dünyanın en büyük 10 üreticisi arasına girmesi bekleniyor. BYD ve Volvo'nun sahibi Geely Holding, halihazırda satış hacmi bakımından küresel ölçekte ilk 10 grup içerisinde yer alıyor.