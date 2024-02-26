Hyundai iki modelin üretimine son verdi

Hyundai'nin N serisine ait modeller, standart araçlardan daha fazla performansa sahip olmalarına rağmen, artık üretimleri tamamen sona erecek.

Hyundai resmi olarak, i20 N modelinin ve i30 N modelinin üretiminin şubat ayı itibariyle sona ereceğini duyurdu. Bu kararın arkasındaki temel nedenin, otomobillerin artık elektrikli alternatiflerinin de olduğu düşünülüyor.

Avrupa pazarında üretimi durdurulacak i20 N ve i30 N modellerinin yerini alacak alternatif olarak Ioniq 5 N modeli öne çıkıyor. Ayrıca, Ioniq 6 modelinin de gelecekte bir N versiyonuyla piyasaya sürüleceği belirtildi.

Hyundai, bu değişikliklerle birlikte elektrikli araç portföyünü genişletmeyi ve müşterilere çeşitli seçenekler sunmayı hedefliyor.

Hyundai konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"2035 yılına kadar müşterilerimize sıfır emisyonlu bir ürün yelpazesi sunmak istiyoruz. 2045 yılına geldiğimizde ise yüzde 100 karbon nötr olma hedefimiz var.

Bu nedenle, içten yanmalı N modellerinin üretimi şubat ayından itibaren Avrupa pazarı için durduruldu."