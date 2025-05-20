Hyundai INSTER Türkiye'de satışa sunuldu! En uygun fiyatlı elektrikliler listesinde ikinci

Hyundai'nin A-SUV segmentindeki elektrikli modeli INSTER, Türkiye pazarına giriş yaptı. Aracın başlangıç fiyatı 1 milyon 319 bin TL olarak belirlendi. Bu fiyat etiketiyle INSTER, Türkiye'de şu anda satışta olan en uygun fiyatlı ikinci elektrikli otomobil konumuna yerleşti.

Tek şarjla 360 kilometre menzil

Model, 49 kWh kapasiteli bataryasıyla tek şarjla yaklaşık 360 kilometre menzil sunuyor. Şarj tarafında ise hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10'dan yüzde 80'e doluluk oranına yaklaşık 30 dakikada ulaşabiliyor.

Hyundai INSTER, markanın Avrupa'da piyasaya sunduğu ilk küçük segment elektrikli modeli olma özelliği taşıyor. Bu da aracı sadece Türkiye'de değil, küresel ölçekte de önemli kılıyor

En uygun fiyatlı elektrikliler listesinde ikinci!

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya paylaşımına göre, Türkiye'de 1,5 milyon TL'nin altında satışa sunulan en uygun fiyatlı elektrikli otomobiller listesinde INSTER ikinci sırada yer aldı. Liste şu şekilde:

1. Fiat 500e – 1.285.900 TL

2. Hyundai INSTER – 1.319.000 TL

3. Opel Frontera – 1.345.000 TL

4. BYD Dolphin – 1.365.000 TL

5. Opel Corsa E – 1.370.000 TL

6. Togg T10X – 1.432.600 TL