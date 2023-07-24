İstihdamı artıran üreticilerin yüzde 44,1’i yatırım planlıyor

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası pazarı özelinde yılın ikinci çeyreğini, üyelerinin katılımıyla düzenlediği bir anket çalışmasıyla değerlendirdi. Ankete göre; 2023’ün ikinci çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine göre yurt içi satışlar dolar bazında ortalama yüzde 4.26 artış gösterdi.

Yine yılın ikinci çeyreğinde 2022’nin aynı dönemine göre yurt içi satışlarda ortalama yüzde 11.76 artış oldu. Ankette, yılın üçüncü üçüncü çeyreğiyle ilgili beklentilere de yer verildi. Buna göre yüksek döviz kuruna rağmen sektörde 2023’ün üçüncü çeyreğinde yurt içi satışlar dolar bazında yüzde 2,65 oranında artış beklendiği gözlemlendi.

En büyük problem kurdaki artış

Ankete katılan üyelerin yüzde 41,2’si yılın ilk çeyreğinde istihdamını artırdı. Üyelerin yüzde 44,1’i ise söz konusu dönemde istihdamını korudu. Sektördeki problemler anketin yine en dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturdu.

Üyelerin yüzde 91,2’si döviz kuru ve kur artışını sektör için en büyük sıkıntılar olarak nitelendirdi. Ankete katılanların yüzde 55,9’u nakit akışında yaşanan problemlere, yüzde 35,3’ü de tedarik problemlerine işaret etti. Ankete göre önümüzdeki üç ayda yeni yatırım yapmayı düşünen üyelerin oranı yüzde 44,1 ile bir önceki dönemin gerisinde kaldı.

Bir önceki ankette üretici üyelerin yüzde 61,5’i yatırım planlarken, yeni ankette bu oran yüzde 33,3’e geriledi.

Sektör daha da hareketlenecek

Üreticilerin yılın ikinci çeyreğindeki kapasite kullanım oranı ortalaması yüzde 79,17 olarak gerçekleşti. Bu oran 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 71,54 idi. İkinci çeyrekte üyelerin üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,92 oranında arttı. Yılın ikinci çeyreğinde üyelerin ihracatı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5, 2022’nin aynı dönemine göre de yüzde 4,58’lik artış gösterdi.

OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, “Yaz ayları kaynaklı mobilitedeki artış, sektöre pozitif yönde yansıdı. Otomotiv satış sonrasını direkt olarak etkileyecek otomotiv piyasasındaki arz ve talep oranı dengelenmiş duruma geldi.

Likiditeye ulaşmada yaşanan zorluklar ve maliyetlerdeki artışların sektörümüzde nakit akışında daralmaya sebep olduğunu gözlemliyoruz. Kredi faizlerine yapılabilecek olumlu yönde bir düzenleme ve krediye erişimin kolaylaşmasıyla sektör daha da hareketlenecektir” dedi.