Kacır: Banttan inen Togg sayısı 10 bini aştı

Türkiye'nin bir milli teknoloji hamlesi yolculuğunda olduğuna dikkat çeken Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncü sektörü savunma sanayi olmuştur.

Savunma sanayinde yerlilik oranımız yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıktı ve kritik platformumuzu yerli ve milli olarak geliştirme kabiliyeti elde ettik" diye konuştu. Türkiye’deki teknoparklara ilişkin verileri de paylaşan Kacır, 9 bin 800'e yakın firmanın 226'sının savunma, 321'inin sağlık, 215'inin enerji, 157'sini tarım ve 149'unu kimya sektöründe kendini tanımladığını ifade ederek, Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısının bin 600'ü aştığını kaydetti.

"60 yıllık hayal gerçekleşti"

Türkiye'nin otomobilinin milli gurur projesi ve başarı hikâyesi olduğunu belirten Kacır, "Bugün itibarıyla banttan inen Togg araçlarının sayısı 10 bini aştı. Bu 60 yıllık hayalin gerçekleşme hikâyesidir. Bu başarı hikâyesini geleceğe taşımak adına daha yapacak çok işimiz var. Savunma sanayindeki tecrübenin diğer alanlara transfer edilmesi Togg'da somut bir örneğe dönüşmüştür.

Togg'un araştırma merkezinde 180 mühendisimiz çalışmakta. Bunların 112'si savunma sanayi kökenlidir. Bu merkezde yerli milli helikopterimizin kontrol bilgisayarlarından kontrol edilen tecrübeyle şimdi araç kullanıcı ara yüzlerini kontrol eden bilgisayar donanım ve yazılımını geliştiriyoruz. Sayıları 80 bini bulmuş dev bir AR-GE ordusuna sahip savunma sanayimiz 3 bine yakın firmamızın elde ettiği tecrübeyi farklı sektörlere transfer ediyoruz” dedi.

388 teşvikle 233 milyar TL’lik RES yatırımı yapıldı

Dün 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde (TÜREK) konuşan Bakan Kacır, “Teşvik sistemimiz kapsamında Rüzgâr Enerji Santrali (RES) yatırımlarına bugüne kadar toplam 388 teşvik belgesi düzenledik. Böylece 233 milyar lirayı aşan sabit yatırımın önünü açtık” dedi. Kacır konuşmasında, Türkiye Rüzgâr Enerjisi Sanayinin; 25 bin kişinin doğrudan istihdam edildiği, yıllık 1,5 milyar euroluk ciroya sahip, üretilen her 4 üründen 3’ünü 52’den fazla ülkeye ihraç eden dev bir sanayiye dönüştüğünü söyledi. Kacır, bugüne kadar kalkınma ajanslarıyla; rüzgâr enerjisinde yürütülen 158 projeye de 575 milyon liralık finansman sağladıklarını ifade etti.