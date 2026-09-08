MASFED Başkanı'ndan ilan sitelerine çağrı: Güveni dijitalle, rekabeti adaletle kurmalıyız
İlan platformlarına adil rekabet çağrısı yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, ekspertizde standart, yetki belgeli işletmelere finansman desteği, dijital araç satışı ve kayıt dışılıkla mücadele için kapsamlı bir model önerdi.
Türkiye’de ikinci el araç sektörü sıfır satışların düşmesiyle birlikte oldukça zor bir döneme girdi. Bunun yanında güncel sorunların da devam ettiği görülürken, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, DÜNYA Gazetesi’nin sorularını yanıtladı. İlan platformlarının fiyat ve görünürlük politikalarından ekspertiz hizmetlerinin standardına, 6 ay-6 bin kilometre uygulamasından krediye erişime kadar geniş bir çerçeve çizen Erkoç, sektörün geleceğini ‘kayıtlı ticaret, dijitalleşme ve güven’ ekseninde olması gerektiğinin altını çizdi. MASFED’in bugüne kadar sektör taleplerini karar vericilere taşıdığını ve çeşitli düzenlemelerde sonuç aldığını söyleyen Erkoç, yeni dönemde de kamu ile sektör arasında çözüm üreten bir köprü olmayı sürdüreceklerini vurguladı. İkinci el araç ticaretinin ana vitrini hâline gelen çevrim içi ilan platformlarının adaletli olmadığına değinen Erkoç, motorlu araç satıcılarının ilan paketleri ve öne çıkarma hizmetleri için ciddi bedeller ödediğini aktardı. Erkoç, ücret ödeyen işletmelerin ilan görünürlüğünde adaletsizlik yaşamasını kabul edilemez bulduğunu söyledi.
“İlan siteleri şeffaf değil”
Platformların kazanç sağlamasına karşı olmadıklarının altını çizen Erkoç, sektör ile dijital platformlar arasındaki ilişkinin dengeli kurulmasını istedi. “Para kazansınlar; bizim onların kazancında gözümüz yok. Ancak haksızlık olmasın” diyen Erkoç, ilanların yayınlanma süresi, sıralama algoritmaları, “doping” adı verilen öne çıkarma hizmetleri ve platformların araç ticareti yapan yapılarla olan ilişkileri de şeffaflık açısından yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti. Erkoç, rekabetin korunması ve çıkar çatışmalarının önlenmesi için ilan platformları ile meslek örgütleri arasında kalıcı bir istişare mekanizması kurulması çağrısında bulundu.
İkinci el otomotiv pazarında güvenin en kritik aşamalarından biri olan ekspertiz sektöründe de sorunlar yaşandığını söyleyen Erkoç, aynı araç için farklı merkezlerden çelişkili raporlar çıkabilmesinin tüketiciyi ve satıcıyı karşı karşıya bıraktığını belirtti. Erkoç, ekspertiz hizmetlerinde ülke çapında ortak standart olması gerektiğini anlattı. Erkoç, “Ekspertiz personelinin yetkinliği belgelenmeli, kullanılan cihaz ve yöntemler belirli kriterlere bağlanmalı, hazırlanan raporun arkasında gerçek bir sorumluluk bulunmalı. Fiyat rekabetinin hizmet kalitesini aşağı çekmesine izin verilmemeli. Ekspertiz formalite olmaktan çıkarıp satış zincirinin hesap verebilir bir parçasına dönüşmeli” dedi.
Pandemi sonrasında sıfır araç piyasasında yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle devreye alınan 6 ay-6 bin kilometre sınırlamasına da değinen Aydın Erkoç, düzenlemelerin piyasa şartlarına göre güncellenmesi gerektiğini söyledi. Erkoç, kiralama şirketleri ve filo sahiplerinin araçlarını şartlar dolmadan satışa çıkaramamasının ikinci el arzını daraltabileceğine dikkat çekti. Arzın azalması hâlinde fiyatların yeniden yukarı yönlü baskı görebileceğini belirten Erkoç, “Piyasaya ne kadar çok araç sunulursa fiyatların yükselmesini önlemek de o kadar kolaylaşır” dedi. Erkoç, yüksek faiz ortamında ikinci el satıcısının taşıdığı sermaye maliyetini de vurguladı. Erkoç, bir aracın stokta kaldığı her gün işletmeye finansman gideri yazdığını; ekspertiz, garanti, personel, kira ve diğer operasyonel giderlerin de satış maliyetine eklendiğini söyledi.
“Öngörülebilir bir vergi politikası şart”
Sıfır araçta kampanyalarla oluşan ani fiyat değişikliklerinin, daha önce yüksek bedelle stok yapan ikinci el satıcılarını zarara uğratabildiğini belirten Aydın Erkoç, liste fiyatı ile gerçek satış fiyatı arasındaki makasın piyasanın sağlıklı okunmasını zorlaştırdığını ifade etti. Yeni güvenlik donanımları, teknoloji paketleri, kur hareketleri ve vergi yükünün sıfır araç fiyatını artırmasının ikinci el pazarına da kaçınılmaz olarak yansıdığını vurgulayan Erkoç, otomotivde fiyat istikrarı için öngörülebilir bir vergi ve finansman politikasına ihtiyaç olduğunu söyledi.
“Noter işlemlerini biz de yapabiliriz”
Aydın Erkoç, güvenli ödeme sisteminin tüketiciyi koruyan önemli bir adım olduğunu söyledi. Erkoç, yetki belgeli işletmelerin çalışma şeklinin bireysel satıcılardan farklı olduğunun mevzuatta dikkate alınması gerektiğini söyledi. MASFED’in bu konuda kamu nezdinde yaptığı girişimlerden sonuç aldığını vurgulayan Erkoç, yetki belgeli satıcıların ticari işleyişini koruyan bir çözüm geliştirilmesini federasyonun somut kazanımlarından biri olarak gösterdi. Erkoç, Türkiye’de bankacılık ve vergi işlemlerinin büyük bölümünün dijital ortamda yürütülebildiğini hatırlatarak araç satışında da uçtan uca dijital sisteme geçilmesini istedi. Önerilen yapıda araç sahibi, yetki belgeli işletmeyi elektronik ortamda satış için yetkilendirecek. Aracın kilometresi ve temel bilgileri sisteme kaydedilecek, ödeme banka üzerinden güvenli biçimde yapılacak ve işlem dijital olarak izlenebilecek. Böylece vatandaş güvenli satış yaparken kayıt dışı ticaret ve kamunun vergi-harç kaybı da azaltılacak. Erkoç, mevcut satış ve noterlik mevzuatının dijital çağın gereklerine göre güncellenmesi gerektiğini söyledi. “Güven yalnızca paranın el değiştirdiği an değil; yetkilendirmeden doğru beyana, ekspertizden ödemeye ve satış sonrası sorumluluğa uzanan bütün bir süreç” diyen Erkoç, bu sağlayacak, işlemleri yapacak birikimlerinin olduğunu ifade etti.