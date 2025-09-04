Mercedes, elektrikli araçları için batarya tedarikinde Koreli LGES’i seçti

Mercedes-Benz, elektrikli araç stratejisi kapsamında batarya tedarikini güçlendirmek için Güney Koreli LG Energy Solution (LGES) ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

107 GWh’lik sipariş

Kore basınında yer alan bilgilere göre Mercedes, Çinli rakipler CATL ve Farasis ile yaşanan yoğun rekabetin ardından toplam kapasitesi 107 GWh olan batarya siparişini LGES’e verdi.

Anlaşma iki kısma ayrılıyor:

ABD’ye teslimat: Temmuz 2029 – Aralık 2037 arasında 75 GWh

Avrupa’ya teslimat: Ağustos 2028 – Aralık 2035 arasında 32 GWh

Siparişin parasal değeri açıklanmadı ancak Güney Kore medyası, anlaşmanın değerini yaklaşık 15 trilyon won (9,3 milyar euro) olarak hesapladı.

46 serisi silindirik piller öne çıkıyor

Resmi olarak doğrulanmasa da Mercedes’e teslim edilecek hücrelerin büyük ihtimalle 46 serisi silindirik piller olacağı belirtiliyor. Bu format, markanın yeni nesil AMG.EA platformunda kullanılan Concept AMG GT XX modelinde de tercih edilmişti.

Mercedes, diğer platformlarda prizmatik hücreleri kullanmaya devam etse de, büyük araçlar için geliştirdiği MB.EA-L platformunda silindirik hücrelerin uygulanabilir olacağı değerlendiriliyor.

LGES’in üretim planları

LGES hâlihazırda Güney Kore’de 46 serisi üretimi yapıyor ve 2026’da ABD’nin Arizona eyaletinde yeni bir fabrika açmaya hazırlanıyor. Bu fabrikadan Tesla ve Rivian’ın da tedarik yapması bekleniyor. Mercedes için üretilecek pillerin de bu tesiste imal edilmesi öngörülüyor.

Korea Economic Daily’ye göre bu sipariş, LG Energy Solution’ın 46 serisi silindirik hücrelerdeki en büyük tek siparişi olacak.

İş birliği 150 GWh’yi aştı

Mercedes-Benz ile LGES arasındaki iş birliği hızla büyüyor. Ekim 2024’te taraflar 50,5 GWh’lik bir sözleşme imzalamıştı. Yeni anlaşmayla birlikte iki şirket arasındaki toplam hacim 150 GWh’yi aştı.