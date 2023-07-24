Mini onarıma yeni beklentiler

Türkiye hala kasko ve sigorta konusunda oldukça yol kat edilmesi gereken bir ülke. Neredeyse milyon TL’nin altında otomobil kalmadı. En ufacık hasar bile can yakabiliyor. Bu konuda önemli gelişmeler de var.

RS Otomotiv Grubu, RS Servis ve RS Boyasız Onarım sigorta şirketleriyle yaptığı anlaşmayla ile birlikte yeni nesil hizmetler sunuyor.

Şehirde bolca başa gelebilecek, ufak hasarlar, göçükler, çizikler derin çizikler ve taş izleri 14 yıldır RS bünyesinde kapsamlı bir şekilde yapılıyor.

Geçtiğimiz hafta yine ufak bir sorun yaşadım koşa koşa RS’in kapısına uğradım. Kaskoyu da ihmal etmeyin.