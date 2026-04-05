OİB verileri açıkladı: Otomotiv ihracatı martta geriledi, liderliğini korudu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye ihracatının lokomotif sektörlerinden otomotiv endüstrisi, mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 düşüşle 3 milyar 293 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Buna rağmen sektör, toplam ihracattan aldığı yüzde 16,9 payla Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini korudu.

Yılın ocak-mart döneminde ise otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 4,3 artarak 9 milyar 896 milyon dolara yükseldi.

Mart ayında ürün grupları bazında en dikkat çekici gelişme, binek otomobillerde yaşanan daralma ile otobüs-minibüs-midibüs grubundaki artış oldu. Binek otomobiller ihracatı yüzde 20 azalarak 909 milyon dolara gerilerken, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 10 artışla 293 milyon dolara çıktı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, mart ayında yaşanan kısmi daralmaya rağmen sektörün ülke ihracatındaki liderliğini ve stratejik önemini koruduğunu belirterek, ürün çeşitliliğinin küresel pazardaki rekabet gücünü desteklediğini vurguladı.

Tedarik endüstrisi 1,3 milyar dolarla en büyük kalem oldu

Martta otomotiv ihracatının en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi, geçen yılın aynı dönemine yakın bir performansla 1 milyar 318 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Aynı dönemde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 3,5 düşüşle 553 milyon dolar, çekiciler ihracatı ise yüzde 5 artışla 178 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye ihracat yüzde 2 arttı. İtalya’ya yüzde 25, Birleşik Krallık’a yüzde 13, Hollanda’ya yüzde 25 ve Slovenya’ya yüzde 71 artış kaydedildi. Buna karşılık Romanya’ya yüzde 20, İspanya’ya ise yüzde 18 düşüş yaşandı.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 18 gerilerken, İspanya’ya yüzde 30, Birleşik Krallık’a yüzde 21, Polonya’ya yüzde 49 ve Belçika’ya yüzde 32 düşüş dikkat çekti. Fas’a yüzde 100, Mısır’a ise yüzde 50 artış kaydedildi.

Almanya ilk sırada, AB pazarı daraldı

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke, yüzde 6 düşüşe rağmen 525 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya’yı yüzde 1 düşüşle 456 milyon dolarla Fransa izlerken, İtalya’ya ihracat yüzde 8 artışla 306 milyon dolara yükseldi.

Önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 23, Slovenya’ya yüzde 16, Belçika’ya yüzde 13 ve Polonya’ya yüzde 20 ihracat düşüşü yaşanırken; Fas ve Çekya’ya yüzde 36, Avustralya ve Sırbistan’a yüzde 23, İsveç’e ise yüzde 29 artış görüldü.

Ülke grupları bazında bakıldığında, sektörün en büyük pazarı olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat martta yüzde 6 azalarak 2 milyar 440 milyon dolar oldu. AB ülkeleri, toplam otomotiv ihracatında yüzde 74 pay aldı. Diğer Avrupa ülkeleri ise yüzde 10,8 pay ile ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan mart ayında Orta Doğu ülkelerine ihracatta yüzde 63’lük sert düşüş yaşanırken, Okyanusya ülkelerine ihracat yüzde 33 arttı.