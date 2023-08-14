Opel Münih’e hazır

Geçtiğimiz aylarda Opel’in davetlisi olarak Almanya’ya gitmiş, makyajlı Corsa’yı inceleyip markanın yeniliklerini de yakından görme şansına sahip olmuştum.

5-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Münih’te gerçekleşecek olan IAA Mobility’de sergilenecek Experimental isimli konsept otomobil, markanın üç temel değerini; “Detoks”, “Modern Alman” ve “Çevreci inovasyon” olmak üzere bünyesinde barındırıyor. Biz de bu konsepti yerinde görmüştük ve ambargonun kalkmasını beklediğimizden ötürü kalem oynatamamıştık.

Bir gerçek var ki Opel SUV modellerine ağırlık vermeye devam ediyor. “Alman” ve “çevreci inovasyon” olmak üzere iki özelliği bünyesinde barındırıyor. Modern Alman enerjisini karşı tarafa en iyi şekilde yansıtan yeni model, 4D Opel Vizör ile Opel’in “Cesur ve Yalın” tasarım felsefesiyle markayı bir sonraki döneme taşırken, iç dizaynda kullanılan elektrokromik kumaşlar ve atmosferik aydınlatma dikkat çekiyor.

Opel CEO’su Florian Huettl, “Opel Experimental, gelecek modellere ve teknolojilere, geleceğin tasarımına, hatta yeni bir çağa ve markanın geleceğine dair vizyonumuzu ortaya koyuyor.

Bu çarpıcı konsept otomobil, yol gösteren bir ışığı temsil ediyor ve bir kez daha Opel’in öncü ruhunu sergiliyor” dedi. Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams ise; tasarımla dikkat çekmek istediklerini belirterek, iç tasarımda duygusal bir deneyim yaratmaya çalıştıklarını söylüyor.

Stellantis’in BEV platformundan yükselecek olan konsept gerçeğe dönüşünce C segmentinde yer alacak. Ayrıca elektrikli otomobil dört tekerlekten çekiş ile donatılmış durumda. Keskin hatları, çarpıcı görünümü ile cesur ve yalın bir tasarım ortaya koyuyor.

Geleneksel yan aynalar yerini C sütunlarına tam olarak entegre edilmiş 180 derecelik kameralara bırakırken, keskin hatlar, kaslı çamurluk kemerleri, kendinden emin duruşu güçlendiriyor. Opel, “detoks” sözünü çok seviyor ve iç mekânda hem kişiselleştirilme hem de sadeliği ön planda tutuyor.