Opel'den yeni yılda avantajlı teklifler

Opel açıklamasına göre, markanın cesur, yalın ve modern Alman tasarım ögelerini taşıyan yeni Opel Astra, otomatik şanzımanlı tüm versiyonları için 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli 728 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel'in cesur ve yalın tasarımı, dijital kokpit özelliği ve üstün Alman teknolojilerini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkanıyla 1 milyon 80 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroom'larda yeni sahiplerini bekliyor.

Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 917 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka'ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor. Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 20 bin TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle beraber 909 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Opel'in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor.

En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 671 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Opel'in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 519 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa-e ise 20 bin TL tutarında E-şarj kartı hediyesiyle beraber 849 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Opel, KOBİ’lerin her ihtiyacına yanıt veriyor

"İşi Almanlara Bırakın" sloganıyla ticaride hayatı kolaylaştıran ve işinin profesyonellerine pragmatik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına, yeni yılın ilk günlerinde de yanıt vermeye devam ediyor.

Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde ocak ayına özel 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve KOBİ'lere sunduğu ek tekliflerle fark yaratıyor.

Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life'a 552 bin 900 TL'den, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'ya ise 443 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo 590 bin 900 TL'den, Vivaro City Van ise 717 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ergonomik tasarımı, yenilikçi teknolojileri, üstün Alman mühendisliği ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life, 1 milyon 9 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, yeni yılda ocak ayının yeni kampanya olanaklarına ek olarak, birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor.