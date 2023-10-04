Otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: "Otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2023 yılı Eylül ayı, bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 56 büyüyerek 96.793 adet oldu. Ocak-eylül dönemi incelendiğinde ise pazar yaklaşık yüzde 65 oranında büyüyerek 857.575 adede ulaştı.

Bu noktada otomobile talebin düşük olduğu konuşulan bir ortamda satış adetlerinin nasıl rekor düzeylere ulaştığı akla gelebilir. Pandemi sebebiyle üretimin oldukça limitli olmasının yarattığı ortam neticesinde otomobil yatırım aracı ve karlı bir kayıt dışı ticaret alanı olarak görüldüğünden talep oldukça yüksekti.

2023 yılı itibarıyla üretimin artmasıyla bu sorunlar etkisini yitirmeye başladı. Ticaret Bakanlığı’nın geçtiğimiz aylarda attığı önemli adımlar neticesinde ise kamuoyunda al-satçı olarak bilinen, kayıt dışı ticaret maksatlı otomobil alan kişiler sektörden uzaklaşarak siparişlerini iptal etti.

Hem sıfır araçta yaşanan bollaşma hem de iptal edilen bu tür siparişlerin yerine, reel kullanıcıların halihazırda var olan siparişlerinin öne çekilmesi sebebiyle satış rakamları halen yüksek görünmektedir."

“Satış adetleri yarı yarıya düşebilir”

Milliyet’te yer alan habere göre kiralama yapan firmaların ve toplu araç alımlarının rakamları etkilediğini kaydeden Ertemel, "Önümüzdeki süreçte bu taleplerde karşılandığında satış adetlerinde büyük ölçüde düşüşler görebiliriz. Krediye olan erişim, yüksek faizler ve fiyat düşüşlerinin kullanıcıları beklemeye sevk etmesi göz önünde bulundurulursa, satış adetleri yarı yarıya düşebilir.

Yaz aylarının sonuna doğru takas desteği veya kendi bünyelerinde uygun faiz oranlı kredi imkanları sunulmaya başlandı. Geldiğimiz noktada bazı markalar bu kampanyaların yanı sıra 200.000 TL’ye yakın indirim ve yine kendi bünyelerinde sıfır faizli finansman avantajları sunmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"Bayiler indirim teklif ediyor"

Ertemel şöyle devam etti: "Öte yandan pek çok farklı markaya ait bayi, liste fiyatından da indirimli fiyatlar teklif etmektedir. Aralık 2023 ve 2024 model araçların geleceği Ocak/Şubat 2024 döneminde kampanyaların ve indirimlerin dozajı bir miktar daha artabilir. Sıfır otomobil almak isteyen vatandaşlarımız markaların fiyatlarını ve güncel kampanyalarını inceleyerek, cazip fırsatlar sunan bu dönemi değerlendirebilirler.

İkinci el otomobil fiyatları sıfır otomobilden referans alınarak belirleniyor. Dolayısıyla sıfır otomobile yapılan indirimler ikinci el fiyatlarının da düşmesine vesile oluyor. Şimdiye kadar fiyatlarda yüzde 3 ila yüzde 5, marka ve modeline göre ise yüzde 10’u bulabilen fiyat düşüşleri söz konusuydu. Sıfır otomobile arttırılarak yapılan yeni indirimler ikinci el otomobile de aynı paralelde yansıyacaktır."