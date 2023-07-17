Otomotiv ana sanayi üretimi Haziran'da düştü
Otomotiv ana sanayi üretimi Haziran ayında %12.2 düşüşle yaklaşık 119 bin adete gerilerken, üretimde altı aylık artış %13.2 seviyesinde gerçekleşti.
Haber Merkezi
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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilere göre yılın ilk yarısında üretim 735 bin adet oldu.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilere göre ihracat Haziran'da %4.7 artışla 91 bin adet, ilk yarıda %8.3 artışla 506 bin adet oldu.
Yılın ilk yarısında ihracat dolar bazında %14.6 artışla 17.7 milyar dolar olurken, bunun 7.1 milyar doları tedarik sanayinden geldi.