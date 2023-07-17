Otomotiv ana sanayi üretimi Haziran'da düştü

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilere göre yılın ilk yarısında üretim 735 bin adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilere göre ihracat Haziran'da %4.7 artışla 91 bin adet, ilk yarıda %8.3 artışla 506 bin adet oldu.

Yılın ilk yarısında ihracat dolar bazında %14.6 artışla 17.7 milyar dolar olurken, bunun 7.1 milyar doları tedarik sanayinden geldi.