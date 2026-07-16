Otomotiv pazarı küçüldü, ÖTV geliri büyüdü: Hazine 6 ayda hedefin yüzde 38'ine ulaştı

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Otomotiv sektöründe satışlar gerilerken, hazinenin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirleri artmaya devam etti. Haziran ayı verileri, pazardaki daralmaya rağmen araçlardan tahsil edilen verginin hem toplam tutar hem de araç başına ortalama açısından önemli ölçüde yükseldiğini ortaya koydu.

Haziran ayında otomotiv pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,86 azalarak 122 bin 435 adetten 109 bin 135 adede geriledi. Aynı dönemde otomotivden elde edilen ÖTV geliri ise yüzde 26,76 artış göstererek 60,9 milyar liradan 77,2 milyar liraya yükseldi.

İlk 6 ayda pazar küçüldü, vergi arttı

Ocak-haziran döneminde otomotiv pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,17 daralarak 628 bin 984 adetten 577 bin 583 adede indi.

Buna karşın aynı dönemde otomotivden tahsil edilen ÖTV tutarı yüzde 14,1 artışla 315,3 milyar liradan 359,8 milyar liraya çıktı.

Hazine, yıl sonu için öngörülen ÖTV tahsilat hedefinin yaklaşık yüzde 38'ine yılın ilk yarısında ulaşmış oldu.

Araç başına ÖTV 700 bin lirayı aştı

Veriler, araç başına tahsil edilen ortalama ÖTV tutarında da dikkat çekici bir yükselişe işaret etti.

Haziran 2025'te satılan her araç için ortalama 497 bin 700 lira ÖTV tahsil edilirken, bu rakam haziran 2026'da 707 bin 780 liraya yükseldi. Böylece araç başına ortalama ÖTV tutarında yıllık bazda yaklaşık yüzde 42 artış yaşandı.

İlk 6 aylık ortalamaya bakıldığında ise araç başına tahsil edilen ÖTV 501 bin 300 liradan 622 bin 900 liraya çıktı.

Haziranda en güçlü artış görüldü

Aylık bazda incelendiğinde, haziran ayı hem ÖTV gelirindeki hem de araç başına tahsil edilen vergide yılın en dikkat çekici dönemlerinden biri oldu.

Yılın ilk yarısında ocakta yüzde 23,76, şubatta yüzde 4,95, martta yüzde 11,82, nisanda yüzde 9,47 ve mayısta yüzde 7,93 artan ÖTV tahsilatı, haziranda yüzde 26,76 ile en yüksek yıllık artış oranına ulaştı.

Böylece satış adetlerindeki düşüşe rağmen otomobillerden elde edilen vergi geliri artışını sürdürürken, araç başına düşen ÖTV yükü de rekor seviyelere yaklaştı.