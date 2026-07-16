Merkezi bütçe haziranda fazla verdi: Gelirler yüzde 66 arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Bakanlığın açıkladığı bütçe uygulama sonuçlarına göre, haziranda merkezi yönetim bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66 artışla 1 trilyon 509 milyar 630 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bütçe giderleri ise yüzde 12,6 artarak 1 trilyon 395 milyar 467 milyon lira oldu.

Bu gelişmeyle birlikte merkezi yönetim bütçesi haziranda 114 milyar 164 milyon lira fazla verirken, faiz dışı fazla 315 milyar 770 milyon lira olarak gerçekleşti.

İlk yarıda açık 942,8 milyar liraya ulaştı

Ocak-haziran döneminde merkezi yönetim bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,1 artışla 7 trilyon 787 milyar 344 milyon liraya yükselirken, bütçe giderleri yüzde 32,7 artışla 8 trilyon 730 milyar 179 milyon liraya çıktı.

Böylece yılın ilk altı ayında merkezi yönetim bütçesi 942 milyar 835 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz hariç bütçe giderleri 7 trilyon 265 milyar 931 milyon liraya, faiz giderleri ise yüzde 31,7 artışla 1 trilyon 464 milyar 249 milyon liraya ulaştı.

Vergi gelirlerinde güçlü artış

Haziranda vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 artarak 1 trilyon 315 milyar 662 milyon liraya yükseldi. Gelir vergisi tahsilatı yüzde 145,7, dahilde alınan KDV yüzde 89,6, damga vergisi yüzde 110,2 ve harç gelirleri yüzde 94 artarken, özel tüketim vergisi (ÖTV) tahsilatı yüzde 0,1 geriledi.

Yılın ilk altı ayında ise vergi gelirleri yüzde 38,7 artışla 6 trilyon 619 milyar 741 milyon liraya çıktı. Bu dönemde gelir vergisi ve kurumlar vergisi tahsilatı yüzde 54'ün üzerinde artış kaydetti.

Personel ve faiz giderleri yükseldi

Ocak-haziran döneminde personel giderleri yüzde 42,7 artışla 2 trilyon 493 milyar 562 milyon liraya, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri ise yüzde 49,3 artışla 316 milyar 799 milyon liraya yükseldi.

Faiz giderleri de ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,7 artarak 1 trilyon 464 milyar 249 milyon lira olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise faiz giderleri yıllık bazda yüzde 26,9 azalarak 201 milyar 607 milyon liraya geriledi.