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TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi mayısta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre hizmet üretim endeksi, 2026 yılı mayıs ayında yıllık bazda yüzde 0,2, aylık bazda ise yüzde 0,4 azaldı. Konaklama ve yiyecek hizmetleri yıllık yüzde 5,8 artış gösterirken, ulaştırma ve depolama ile bilgi ve iletişim hizmetlerinde düşüş kaydedildi.

Mutluhan Yıldız
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TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi mayısta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre hizmet üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,3, gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 4,3 geriledi.

Buna karşılık konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,8 artış gösterirken, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 4,4, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,4 yükseldi.

TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi mayısta geriledi - Resim : 1

Aylık bazda da düşüş sürdü

Hizmet üretim endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre de yüzde 0,4 azaldı.

Aylık değişimde ulaştırma ve depolama hizmetleri yatay seyrederken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,5 ile en sert düşüşü kaydetti. Gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,0, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,1, konaklama ve yiyecek hizmetleri ise yüzde 1,6 artış gösterdi.

TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi mayısta geriledi - Resim : 2

Mayıs ayı verileri, hizmet sektöründe genel görünümün zayıfladığını ortaya koyarken, özellikle bilgi ve iletişim ile ulaştırma kaynaklı gerilemenin endeks üzerinde belirleyici olduğu görüldü.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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