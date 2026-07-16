TÜİK açıkladı: İnşaat üretimi mayısta yıllık bazda geriledi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin İnşaat Üretim Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, inşaat üretimi mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 azaldı. Böylece sektör, yıllık bazda daralma kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 4,5 gerilerken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 6,2 artış gösterdi. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 düştü.

Aylık bazda da gerileme görüldü

İnşaat üretimi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Aylık değişimlere bakıldığında, bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,1, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,2 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,4 geriledi.

Mayıs ayı verileri, inşaat sektöründe hem yıllık hem de aylık bazda zayıf görünümün sürdüğüne işaret ederken, yıllık bazda artış gösteren tek alt sektör bina dışı yapıların inşaatı oldu.