İsviçreli dev rakibini bünyesine kattı

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Yapay zeka yatırımları tüm sektörleri dönüştürüyor mu? Veri merkezleri artarken otomasyon şirketleri altından değerli hale geliyor. Şirket tarihinin en büyük alımı adım adım gerçekleşiyor.

Hissedarlara yüksek prim müjdesi geldi

İsviçreli grup nakit ödeme yapmayı planlıyor. Anlaşma tamamlandığında İngiliz üretici ayrı bir bölüm olacak. Ekip otomasyon iş alanı içinde faaliyet gösterecek.

ABB Rotork hisseleri için 5,03 sterlin teklif etti. Yatırımcılar hisse başına 503 peni alacak. Rakam son üç aylık ortalama fiyattan oldukça yüksek. Teklif yaklaşık yüzde 60 oranında prim barındırıyor.

Hissedarlar ayrıca ara temettü ödemesi alacak. Yönetim 30 Haziran 2026 dönemine açıkça işaret etti. Hisse başına 3 peniye kadar kâr payı dağıtılacak. Dağıtılacak temettü satın alma bedelinden kesinlikle düşülmeyecek.

Teklif 2025 yılı gelirinin 5,3 katına denk geliyor. Faiz ve vergi öncesi kârın ise tam 19,5 katı. Amortisman öncesi kâr çarpanı da aynı seviyede kalıyor.

Maliyet ve gelir sinerjileri tüm hesapları değiştiriyor. Firma kâr çarpanının orta onlu seviyelere inmesini bekliyor. Yönetim kurulu yetkilileri teklifi oy birliğiyle tamamen destekledi. Hissedarlara anlaşmanın onaylanması yönünde resmi tavsiye verdiler.

Elektrikli aktüatörler endüstriyi nasıl dönüştürüyor

Boru hatları ve endüstriyel tesisler teknolojiyle yenileniyor. Rotork sıvı ve gaz akışını yöneten vanalar üretiyor. Elektrikli aktüatörler vanaları otomatik olarak açıp kapatıyor.

Şirketin ürünleri birçok farklı dev sektörde kullanılıyor. Petrol ve doğal gaz tesisleri her zaman başı çekiyor. Kimya ile enerji üretimi alanları da yoğun listede. Su ve atık su tesisleri yeni teknolojiyi kullanıyor.

Denizcilik ve madencilik sektörü de önemli müşteriler arasında. Veri merkezleri ve ağır sanayi tesisleri akıllı ürünleri alıyor. Cihazlar vanaların konumunu ve hızını anında ayarlıyor. Sistemler uygulanan kuvveti hassas bir biçimde dikkatlice kontrol ediyor.

Uzaktan izleme enerji tüketimini ciddi oranda hemen azaltıyor. Arızaların önceden tespiti endüstriyel otomasyon için son derece kritik. İngiliz firmanın 2025 yılı toplam geliri 1 milyar dolardı.

Firma 2022 ile 2025 arasında istikrarlı şekilde büyüdü. Yıllık ortalama yüzde 8 organik büyüme rakamı gördüler. Düzeltilmiş faaliyet kâr marjı yüzde 24,6 seviyesini hızla aştı.

Satın alma grup gelirlerine yüzde 3 net katkı yapacak. Otomasyon bölümü gelirlerine katkı ise yüzde 12 bandında olacak. İşlemler biter bitmez faaliyet kâr marjı anında artacak.

Robot birimi gidiyor otomasyon faaliyeti geliyor

Dev grup satın almayı mevcut nakitle tek başına finanse edecek. Taahhüt edilmiş banka kredileri de hızla devreye girecek. Şirket 30 Haziran itibarıyla nakit kasasını epey güçlendirdi.

Tam 5,8 milyar dolarlık nakit varlığı hesaplarda bulunuyor. Kısa vadeli finansal varlıklar da doğrudan bu rakama dahil. İsviçreli dev endüstriyel robot bölümünü kârlı bir şekilde elden çıkarıyor.

Birimi ünlü teknoloji fonu SoftBank resmi olarak devralacak. Şirket kasasına 4,8 milyar dolar net nakit girişi bekliyor. Satışın 2026 yılının ikinci yarısında tamamen bitmesi hedefleniyor.

İngiliz firması için gereken sıcak kaynak tam buradan çıkacak. Firma bir tarafta robot üretiminden stratejik olarak tamamen çekiliyor. Diğer tarafta otomasyon faaliyetlerini pazar payıyla hızla büyütüyor.

Enerji ve altyapı endüstrileri yönetimin yeni bir numaralı odak noktası. İkinci çeyrek sonunda net borç doğrudan kâra bölündü. Faiz ve amortisman öncesi kâra dev oran 0,3 oldu.

Şirket yeni büyük işlemler için esnek mali alan bırakıyor. Yaklaşık 2 milyar dolara kadar piyasadan pay geri alınacak.

Yapay zeka yatırımları finansal bilançoyu katladı

Tarihi satın alma rekor sipariş dönemine denk geldi. Şirketin yeni siparişleri geçen yılın aynı dönemini rahatça aştı. Satışlardaki artış yüzde 30 seviyesini çeyrek bazında kolayca buldu.

Toplam alınan sipariş 12 milyar 42 milyon dolara ulaştı. Satış gelirleri yüzde 14 artışla hızla yukarı yönlü ivmelendi. Firmanın toplam geliri 9 milyar 475 milyon doları gördü.

Operasyonel kâr yüzde 20 oranında rekor hızla yükseldi. Söz konusu rakam 1 milyar 925 milyon dolara ulaştı. Operasyonel kâr marjı yüzde 20,2 olarak resmi kayıtlara geçti.

Net kâr yüzde 7 artışla piyasa beklentilerini rahatlıkla karşıladı. Şirket 1 milyar 231 milyon dolar tutarında net kâr açıkladı. Yatırımcının hisse başına kârı yüzde 8 oranında istikrarlı arttı.

Hissedarlar hisse başına 0,68 dolar net kazanç sağladı. Faaliyetlerden gelen güçlü nakit akışı yüzde 9 oranında büyüdü. Dönemin toplam akışı 1 milyar 150 milyon doları buldu.

Şirketin serbest nakit akışı 881 milyon dolar seviyesindeydi. Yapay zeka uygulamaları için dev veri merkezleri hızla kuruluyor. Elektrik dağıtım sistemlerine yönelik global talep son günlerde artıyor.

Kesintisiz güç kaynakları ve büyük motorlar piyasada çok satıyor. Gelişmiş soğutma altyapısı ve otomasyon ekipmanları aranan temel ürünler. Siparişlerdeki tarihi büyümede devasa veri merkezi yatırımları oldukça etkili.

Devir işlemleri hukuki olarak ne zaman bitecek

Süreç tamamen İngiltere şirketler hukuku kurallarına göre yasal ilerleyecek. Mahkeme onaylı resmi bir düzenleme planı anında uygulanacak. Tamamlanma için mevcut hissedarların ve yetkili kurumların onayı şart.

İlgili düzenleyici devlet kurumları tarihi anlaşmayı detaylı şekilde inceleyecek. Şirket kapanışın 2027 yılının ilk yarısında resmiyet kazanmasını bekliyor. Firma entegrasyonun ikinci yılında birleşmeden kaynaklı pozitif etkiler görecek.

Anlaşma hisse başına kâra doğrudan oldukça olumlu katkı yapacak. İngiliz şirketin ülkedeki yerel üretim faaliyetleri tamamen aynı kalacak. Ülkedeki araştırma çalışmaları da kesintisiz bir şekilde güçlü devam edecek.

İsviçreli dev grubun İngiltere sınırlarında geniş bir kadrosu var. Şirket halihazırda 1.700 kişiden fazla yerel nitelikli çalışan barındırıyor. Yöneticiler ülkedeki istihdam varlığında önemli bir yapısal azaltma planlamıyor.

Firma gelir artış rakam tahminlerini yatırımcılar için şimdiden güncelledi. Yöneticiler 2026 yılı üçüncü çeyreğinde oldukça istikrarlı büyüme öngörüyor. Karşılaştırılabilir net gelirlerin orta onlu oranlarda düzenli artması hedefleniyor.

Yıl genelinde ise istikrarlı olarak çift haneli büyüme bekleniyor. Düşük onlu büyüme oranları da güçlü ihtimaller dahilinde tutuluyor. Piyasalar bundan sonraki süreçte direkt hissedarların yapacağı oylamayı izleyecek.

Yatırımcılar rekabet kurumlarının vereceği kritik hukuki kararları yakından izleyecek. Robot bölümünün devri ve artan kâr marjları şirketlere yön verecek.