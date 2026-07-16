BTSOTAM'da hedef uluslararası tahkim merkezi olmak

Bursa Ticaret ve Sana­yi Odası (BTSO) bünye­sinde faaliyet gösteren ve oda-borsa sistemi içinde Türki­ye'nin ilk tahkim ve arabuluculuk merkezi olma özelliğini taşıyan BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (BTSOTAM), yeni ya­pılanmayla faaliyetlerini sürdü­recek.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, önceki dönem Adalet Bakan Yar­dımcısı Zekeriya Birkan, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbra­him Burkay ve yargı temsilcileri­nin katıldığı toplantıda merkezin yeni dönem yol haritası ele alındı.

Burkay: Tahkim yapısı güçlendiriliyor

BTSO Yönetim Kurulu Başka­nı İbrahim Burkay, 2015 yılın­da kurulan BTSOTAM'ın bugü­ne kadar ticari uyuşmazlıkların mahkeme süreçlerine göre daha kısa sürede çözüme kavuşması­na katkı sağladığını söyledi. Ye­ni dönemde tahkim yapısını da­ha işlevsel hale getirdiklerini belirten Burkay, iş dünyasının ihtiyaçlarına daha güçlü yanıt verecek bir sistem oluşturdukla­rını ifade etti. Tahkimin Anado­lu'nun ticaret kültüründe köklü bir geçmişe sahip olduğunu vur­gulayan Burkay, BTSOTAM'ın bu geleneği modern hukuk siste­miyle buluşturduğunu kaydetti.

Hedef, uyuşmazlıkların daha hızlı çözülmesi

Yeni yapılanmayla ticari uyuş­mazlıkların uzman hakemler ta­rafından daha kısa sürede çö­zümlenmesini hedeflediklerini belirten Burkay, tahkimin tica­ri sırların korunması, şirket iti­barının zedelenmemesi ve iş iliş­kilerinin devamlılığı açısından önemli avantajlar sunduğunu söyledi. İşletmelerin enerjisini hukuki süreçler yerine üretim, yatırım ve ihracata yönlendirme­sini amaçladıklarını ifade eden Burkay, şirketlerin ticari sözleş­melerine BTSOTAM tahkim şar­tını eklemelerinin önem taşıdı­ğını belirtti. Burkay ayrıca, ilgi­li bakanlıklarla iş birliği içinde Bursa Business School'da tah­kim çalıştayları ile eğitim ve ak­reditasyon programları düzenle­meyi planladıklarını açıkladı.

Önceki dönem Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, BT­SOTAM'ın iş dünyasının güvenle başvuracağı hızlı ve çözüm odak­lı bir merkez haline getirilmesini hedeflediklerini söyledi. Bu kap­samda akredite firma sistemi, güçlü bir Tahkim Divanı ve uz­man hakem havuzu oluşturacak­larını belirten Birkan, uzun yargı süreçlerinin işletmeler üzerin­deki yükünü azaltarak şirketle­rin üretim ve büyümeye odaklan­masını amaçladıklarını ifade etti. BTSOTAM'ın yalnızca Bur­sa'ya değil, ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet verecek bir yapı­ya kavuşturulmasının hedeflen­diğini dile getiren Birkan, güçlü kurumsal yapı ve nitelikli hakem kadrosuyla merkezin güvenilir bir tahkim merkezi olabileceği­ni söyledi.

Ayyıldız: Yatırım ortamına katkı sağlayacak

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise ticari uyuşmazlıkların hızlı ve öngörülebilir şekilde çözüle­bilmesinin yatırım ortamı açı­sından büyük önem taşıdığını belirtti. Tahkim ve arabulucu­luk mekanizmalarının güçlen­dirilmesinin yatırımcı güve­nini artıracağını ifade eden Ayyıldız, bunun hem ticari fa­aliyetlerin kesintisiz sürmesi­ne hem de Türkiye'nin rekabet gücüne katkı sağlayacağını kay­detti.