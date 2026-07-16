BTSOTAM'da hedef uluslararası tahkim merkezi olmak
BTSO bünyesindeki Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi faaliyetlerini yeni yapılanmayla sürdürecek. Yeni dönemde uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesi hedeflenirken, merkez uluslararası ölçekte bir yapıya kavuşturulacak.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyet gösteren ve oda-borsa sistemi içinde Türkiye'nin ilk tahkim ve arabuluculuk merkezi olma özelliğini taşıyan BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (BTSOTAM), yeni yapılanmayla faaliyetlerini sürdürecek.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, önceki dönem Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yargı temsilcilerinin katıldığı toplantıda merkezin yeni dönem yol haritası ele alındı.
Burkay: Tahkim yapısı güçlendiriliyor
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2015 yılında kurulan BTSOTAM'ın bugüne kadar ticari uyuşmazlıkların mahkeme süreçlerine göre daha kısa sürede çözüme kavuşmasına katkı sağladığını söyledi. Yeni dönemde tahkim yapısını daha işlevsel hale getirdiklerini belirten Burkay, iş dünyasının ihtiyaçlarına daha güçlü yanıt verecek bir sistem oluşturduklarını ifade etti. Tahkimin Anadolu'nun ticaret kültüründe köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Burkay, BTSOTAM'ın bu geleneği modern hukuk sistemiyle buluşturduğunu kaydetti.
Hedef, uyuşmazlıkların daha hızlı çözülmesi
Yeni yapılanmayla ticari uyuşmazlıkların uzman hakemler tarafından daha kısa sürede çözümlenmesini hedeflediklerini belirten Burkay, tahkimin ticari sırların korunması, şirket itibarının zedelenmemesi ve iş ilişkilerinin devamlılığı açısından önemli avantajlar sunduğunu söyledi. İşletmelerin enerjisini hukuki süreçler yerine üretim, yatırım ve ihracata yönlendirmesini amaçladıklarını ifade eden Burkay, şirketlerin ticari sözleşmelerine BTSOTAM tahkim şartını eklemelerinin önem taşıdığını belirtti. Burkay ayrıca, ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde Bursa Business School'da tahkim çalıştayları ile eğitim ve akreditasyon programları düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.
Önceki dönem Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, BTSOTAM'ın iş dünyasının güvenle başvuracağı hızlı ve çözüm odaklı bir merkez haline getirilmesini hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda akredite firma sistemi, güçlü bir Tahkim Divanı ve uzman hakem havuzu oluşturacaklarını belirten Birkan, uzun yargı süreçlerinin işletmeler üzerindeki yükünü azaltarak şirketlerin üretim ve büyümeye odaklanmasını amaçladıklarını ifade etti. BTSOTAM'ın yalnızca Bursa'ya değil, ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet verecek bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini dile getiren Birkan, güçlü kurumsal yapı ve nitelikli hakem kadrosuyla merkezin güvenilir bir tahkim merkezi olabileceğini söyledi.
Ayyıldız: Yatırım ortamına katkı sağlayacak
Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise ticari uyuşmazlıkların hızlı ve öngörülebilir şekilde çözülebilmesinin yatırım ortamı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Tahkim ve arabuluculuk mekanizmalarının güçlendirilmesinin yatırımcı güvenini artıracağını ifade eden Ayyıldız, bunun hem ticari faaliyetlerin kesintisiz sürmesine hem de Türkiye'nin rekabet gücüne katkı sağlayacağını kaydetti.