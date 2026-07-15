PayPal’ın kontrolü için 53 milyar dolar

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PayPal Holdings için hisse başına 60,50 dolarlık ortak satın alma teklifi sunuldu. Stripe ile özel sermaye şirketi Advent International’ın temmuz başında ilettiği teklif, ödeme şirketini 53 milyar doların üzerinde değerliyor.

Teklif, PayPal hisselerinin salı günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 28 prim taşıyor. Finansman paketinin yaklaşık 50 milyar doları bankaların taahhüt ettiği kaynaklardan oluşuyor.

Konuya yakın iki kişi, PayPal’ın henüz teklife yanıt vermediğini belirtti. Taraflar önümüzdeki haftalarda görüşmeleri ilerletmek istiyor ancak sürecin satın alma anlaşmasıyla sonuçlanacağına ilişkin güvence bulunmuyor.

Ortaklıkta eşit pay planı

Önerilen yapıda Stripe ve Advent, PayPal’ın eşit paylı ortakları olacak. Plan, şirketin faaliyetlerini bölerek satmak yerine PayPal’ı tek yapı altında tutmayı öngörüyor.

Ortak teklif, nisan başında yapılan ilk yaklaşımın ardından geldi. Advent yorum yapmazken PayPal ve Stripe satın alma teklifine ilişkin kamuya açık bir açıklama paylaşmadı.

PayPal’ın değeri hızla eridi

PayPal, 1990’ların sonunda dijital ödemelerin erken oyuncularından biri olarak büyüdü. Son yıllarda Apple Pay ve Google Pay gibi alternatif ödeme yöntemlerinin pay kazanması, şirketin büyümesini yavaşlattı ve rekabet baskısını artırdı.

Şirketin piyasa değeri 2021 yılında yaklaşık 360 milyar dolarla zirve yaptı. Değerleme 2026’da yaklaşık 36 milyar dolara kadar gerilerken PayPal son 12 ayda piyasa değerinin yüzde 40’tan fazlasını kaybetti.

Salgın dönemindeki hızlı e-ticaret büyümesinin sona ermesi de PayPal’ın işlem hacmi ve gelir artışını sürdürmesini zorlaştırdı. Stripe’ın yükselişi ise çevrim içi ödeme altyapısındaki rekabeti daha belirgin hale getirdi.

Yeni yönetim büyümeye odaklandı

Mart ayında CEO görevini devralan Enrique Lores, şirket yapısını sadeleştirmeyi ve büyümeyi yeniden hızlandırmayı hedefleyen kapsamlı bir yeniden yapılanma başlattı.

PayPal, nisan ayında faaliyetlerini ödeme tamamlama hizmetleri, Venmo’yu kapsayan tüketici finansal hizmetleri ile ödemeler ve kripto olmak üzere üç birime ayırdı. Yönetim kadrosunda da bir dizi değişiklik yapıldı.

Stripe ve Advent’ın teklifi, yeni yönetimin dönüşüm planını uygulamaya başladığı dönemde geldi. PayPal yönetiminin bağımsız büyüme planıyla satın alma teklifini nasıl karşılaştıracağı sürecin temel sorularından biri olacak.

Gözler PayPal’ın yanıtında

Bundan sonraki aşamada PayPal yönetiminin teklife vereceği yanıt ve görüşmelerin resmi müzakereye dönüşüp dönüşmeyeceği izlenecek. Teklif koşulları, finansman yapısı ve düzenleyici kurumların olası birleşmeye yaklaşımı da belirleyici olacak.

PayPal’ın yatırımcı takvimine göre şirket, 2026 yılının ikinci çeyrek sonuçlarını 28 Temmuz’da açıklayacak. Yönetimin bu tarihe kadar veya bilanço sunumu sırasında satın alma yaklaşımına ilişkin bilgi verip vermeyeceği piyasanın odağında bulunacak.