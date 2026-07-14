JPMorgan'ın ikinci çeyrek kârı yatırımcısını sevindirdi

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JPMorgan Chase’in 30 Haziran’da sona eren ikinci çeyrekte net kârı 21 milyar 155 milyon dolara ulaştı. Banka geçen yılın aynı döneminde 14 milyar 987 milyon dolar kâr açıklamıştı.

Hisse başına kâr 5,24 dolardan 7,70 dolara yükseldi. Açıklanan gelir yüzde 28 artışla 57 milyar 347 milyon dolar, yönetim bazındaki gelir ise yüzde 27 artışla 58 milyar 22 milyon dolar oldu.

Küresel birleşme ve satın alma hacminin yılbaşından bu yana 3 trilyon doları aşması bankanın ücret gelirlerini büyüttü. JPMorgan, küresel yatırım bankacılığı gelirlerinde yüzde 9,3’lük payla ilk sıradaki yerini korudu.

Tek seferlik kazanç kârı büyüttü

İkinci çeyrek sonuçlarında Visa hisseleriyle bağlantılı 4,6 milyar dolarlık net kazanç önemli rol oynadı. Banka ayrıca bazı hisse yatırımlarından 1 milyar dolarlık kazanç sağladı.

Önemli kalemler dışarıda bırakıldığında net kâr 16,9 milyar dolar, hisse başına kâr ise 6,14 dolar oldu. Düzeltilmiş net kâr yıllık bazda yüzde 13 arttı.

Net faiz geliri yüzde 10 yükselerek 25,6 milyar dolara çıktı. Faiz dışı gelir ise tek seferlik kalemlerin de etkisiyle yüzde 45 artarak 32,4 milyar dolara ulaştı.

Bankanın giderleri yüzde 15 artışla 27,3 milyar dolar oldu. Personel ödemeleri, teknoloji harcamaları, pazarlama giderleri ve işlem maliyetleri yükselişte etkili oldu.

Hisse işlemleri yüzde 86 büyüdü

Ticari ve yatırım bankacılığı bölümünün geliri yüzde 27 artarak 24,9 milyar dolara yükseldi. Bölümün net kârı yüzde 46 artışla 9,7 milyar dolara ulaştı.

Yatırım bankacılığı ücretleri yüzde 30 artarak 3,3 milyar dolar oldu. Ücret gelirleri, özellikle hisse senedi ihracı ve halka arz işlemlerindeki canlanmayla 2021’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasa işlemlerinden elde edilen gelir yüzde 35 artışla 12,1 milyar dolara ulaştı. Sabit getirili menkul kıymetler tarafındaki gelir yüzde 6 yükselerek 6,1 milyar dolar oldu.

Hisse piyasaları geliri ise yüzde 86 artışla 6 milyar dolara çıktı. Banka, farklı ürün ve bölgelerdeki yüksek müşteri faaliyeti ile finansman talebinden yararlandı.

Halka arzlar bankaya alan açtı

ABD halka arz piyasasındaki toparlanma, JPMorgan’ın danışmanlık ve aracılık gelirlerine destek verdi. Banka, SpaceX’in 2 trilyon doları aşan halka arzında ortak talep toplayıcı kuruluşlardan biri olarak görev aldı.

JPMorgan ayrıca Alphabet’in 85 milyar dolarlık hisse ihracında lider kuruluşlar arasında yer aldı. NextEra Energy ile Dominion Energy arasındaki 67 milyar dolarlık birleşmede ise danışmanlık hizmeti verdi.

Halka arz ve şirket satışlarındaki canlanma, özel sermaye ve girişim sermayesi fonlarının yatırımlarından çıkış yapmasını kolaylaştırdı. İşlem sayısındaki artış bankaların danışmanlık, finansman ve aracılık ücretlerini büyüttü.

İran kaynaklı jeopolitik gerilim ve yapay zekânın yazılım şirketleri üzerindeki olası etkisine ilişkin kaygılar, çeyrek içinde piyasa iştahını kısa süreli olarak zayıflattı. Yatırımcı talebinin hızlı toparlanması işlem akışının sürmesini sağladı.

Yönetilen varlıklar 5 trilyonu geçti

JPMorgan’ın yönetimi altındaki varlıklar yüzde 18 artarak 5,1 trilyon dolara ulaştı. Toplam müşteri varlıkları ise yüzde 19 yükselişle 7,7 trilyon dolar oldu.

Varlık ve servet yönetimi bölümünün geliri yüzde 19 artarak 6,9 milyar dolara çıktı. Bölümün net kârı yüzde 33 artışla yaklaşık 2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uzun vadeli yatırım ürünlerine net giriş 50 milyar dolara ulaştı. Banka, özel bankacılık danışmanı sayısını ve dağıtım kapasitesini artırmayı sürdürdü.

Tüketici ve bireysel bankacılık bölümünün geliri yüzde 8 artarak 20,3 milyar dolar oldu. Bölümün net kârı yüzde 3 artışla 5,3 milyar dolara yükseldi.

Banka genelinde ortalama krediler yüzde 10, mevduatlar yüzde 7 arttı. Banka ve kredi kartı harcamaları yüzde 10, aktif mobil müşteri sayısı yüzde 6 yükseldi.

Dimon risklere işaret etti

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin yılın ilk yarısında güçlü şirket yatırımları ve istihdamla dirençli kaldığını bildirdi. Yapay zekâ yatırımları, mali destekler ve daha verimli düzenlemeler büyümeyi destekleyen başlıklar arasında gösterildi.

Jeopolitik gerilimler, savaşlar, kalıcı enflasyon, yüksek kamu açıkları ve varlık fiyatlarındaki yükseliş ise temel riskler olarak sıralandı. Banka, olası piyasa dalgalanmalarına karşı farklı senaryolara hazırlık yaptığını açıkladı.

Kredi zararları için ayrılan karşılık 2,5 milyar dolar oldu. Net kredi zararları 2,4 milyar dolar, yeni rezerv artışı ise 149 milyon dolar olarak kaydedildi.

Piyasalarda yatırım bankacılığı işlem hattının gücü, hisse piyasaları gelirlerindeki artışın devam edip etmeyeceği ve kredi kalitesi izlenecek. Banka yönetimi sonuçları Türkiye saatiyle 15.30’da düzenlenecek yatırımcı toplantısında değerlendirecek.