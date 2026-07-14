Yapay zekâ telefon pazarını 13 yılın dibine çekti

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Küresel akıllı telefon pazarı, bellek çipi sıkıntısının üretim maliyetlerini artırması ve tüketicilerin yeni cihaz alımlarını ertelemesiyle sert daraldı.

Counterpoint Research’ün öncü tahminlerine göre dünya genelindeki akıllı telefon sevkiyatları 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 düştü.

Böylece telefon pazarı, ikinci çeyrek dönemleri karşılaştırıldığında 2013’ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Yapay zekâ bellek kapasitesini çekiyor

Telefon üreticilerinin karşılaştığı temel sorunlardan biri, yapay zekâ veri merkezlerinin yarı iletken ve bellek üretim kapasitesi üzerindeki baskısı oldu.

Bellek üreticileri, kârlılığın daha yüksek olduğu yapay zekâ sunucuları ve veri merkezlerinde kullanılan ürünlere öncelik vermeye başladı. Bu durum telefon, bilgisayar ve diğer tüketici elektroniği ürünlerinde kullanılan DRAM ve NAND belleklerin arzını daralttı.

Yükselen parça maliyetleri telefon üreticilerini fiyat artırmaya, üretim planlarını küçültmeye veya daha düşük fiyatlı modellerden vazgeçmeye yöneltti.

Uygun fiyatlı telefonlar daha fazla etkileniyor

Bellek çipi krizinin en güçlü etkisi giriş ve orta segment telefonlarda görülüyor.

Kâr marjı sınırlı olan üreticiler, artan maliyetleri uygun fiyatlı cihazlarda karşılamakta zorlanıyor. Bazı şirketler telefon fiyatlarını yükseltirken bazıları da düşük fiyatlı modellerin üretimini azalttı.

Bu değişim, özellikle fiyat hassasiyetinin yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelerde tüketicilerin cihaz yenileme kararlarını ertelemesine neden oluyor.

Pazar araştırma şirketleri, bellek sıkıntısının 2027 yılına kadar devam edebileceğini ve akıllı telefon sevkiyatlarının 2026 genelinde yaklaşık yüzde 14 azalabileceğini öngörüyor.

Samsung yeniden liderliğe yükseldi

Samsung, ikinci çeyrekte küresel akıllı telefon pazarında yüzde 24 paya ulaşarak yeniden ilk sıraya çıktı.

Şirketin performansında Galaxy S26 serisine yönelik talep, ürün bulunabilirliğinin rakiplerine göre daha güçlü olması ve Hindistan ile Orta Doğu gibi pazarlarda fiyat artışlarının sınırlı tutulması etkili oldu.

Apple ise genel pazardaki düşüşe rağmen sevkiyatlarını yüzde 3 artırdı. Şirket, yüzde 20 ile ikinci çeyrek dönemleri açısından bugüne kadarki en yüksek küresel pazar payına ulaştı.

Apple’ın fiyatlarını sabit tutması ve üst segment iPhone modellerine yönelik talebin korunması, şirketi pazardaki daralmadan kısmen ayırdı. Ancak analistler önümüzdeki aylarda iPhone fiyatlarında da artış görülebileceğini değerlendiriyor.

Çinli üreticilerde kayıp büyüdü

Xiaomi, Oppo ve Vivo, dünyanın en büyük beş telefon üreticisi arasında sevkiyatları en fazla gerileyen markalar oldu.

Bu şirketlerin giriş ve orta segment telefonlara daha fazla bağımlı olması, yükselen bellek maliyetlerinin etkisini artırdı.

Çin akıllı telefon pazarı da ikinci çeyrekte yüzde 4,3 daralarak 66 milyon adet seviyesine geriledi. Böylece ülkedeki telefon sevkiyatları üst üste beşinci çeyrekte azaldı.

Çin’de fiyatlarını büyük ölçüde değiştirmeyen Huawei ve Apple büyüme kaydederken, fiyat artıran veya uygun fiyatlı modellerin üretimini azaltan Android üreticileri pazar kaybetti.

Türkiye’de telefon fiyatları etkilenebilir

Küresel bellek maliyetlerindeki yükselişin sürmesi, Türkiye’de satılan ithal akıllı telefonların fiyatları üzerinde de ilave baskı oluşturabilir.

Üreticilerin daha yüksek maliyetleri ürün fiyatlarına yansıtması, giriş ve orta segmentte yeni model sayısının azalmasına ve uygun fiyatlı telefon seçeneklerinin daralmasına yol açabilir.

Döviz kuru, vergiler ve distribütör maliyetleri Türkiye’deki nihai fiyatların belirlenmesinde etkili olmaya devam edecek. Ancak küresel tedarik zincirindeki bellek sorunu, tüketicilerin telefon yenileme maliyetlerini artırabilecek yeni bir unsur olarak öne çıkıyor.

Küresel sevkiyat, marka payları ve bellek sıkıntısına ilişkin veriler Reuters’ın Counterpoint Research’e dayandırdığı haberle; Çin pazarı verileri ise Reuters’ın IDC araştırmasına dayandırdığı 14 Temmuz 2026 tarihli yayınla doğrulandı. IDC ayrıca küresel sevkiyatların 2026 genelinde yüzde 13,9 azalabileceğini öngörüyor.