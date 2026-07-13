Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: Sürdürülebilir seviyelerde

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayısta yıllıklandırılmış cari açığın 37,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kaldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Şimşek, küresel belirsizliklere rağmen cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını ekonominin dayanıklılığın göstergesi olarak yorumladı.

Bakan Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:

"Küresel ekonomideki şoklara karşın cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması ekonomimizin dayanıklılığını gösterirken makro finansal istikrarı da desteklemektedir. Brüt dış finansman ihtiyacı ve brüt dış borç stoku uzun dönem ortalamalarının altında seyretmektedir. Sağladığımız kazanımları kalıcı hale getirmek için yüksek katma değerli üretimi ve ihracatı artıran, enerjide dışa bağımlılığı azaltan yapısal dönüşüm adımlarımıza devam edeceğiz."