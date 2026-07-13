Petrolün ateşi tahvilleri vurdu! Fed'in yol haritası değişebilir

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Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilim ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel piyasalarda güvenli limanlara talebi artırdırdı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın geleceğine ilişkin belirsizlik, enerji piyasalarında yeni yükselişlerin önünü açtı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Brent petrolün fiyatı yüzde 4'ün üzerinde artarken, ABD Hazine tahvillerinde de dikkat çeken bir hareket yaşandı. Faiz beklentilerine en duyarlı gösterge olarak kabul edilen iki yıllık ABD tahvil getirisi 3 baz puan yükselerek yüzde 4,24'e çıkarken, Şubat 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Gösterge niteliğindeki 10 yıllık tahvil faizi ise 3 baz puan artışla yüzde 4,59 seviyesine yükseldi.

Fed faiz indirimlerini erteleyebilir

Piyasalardaki bu yükselişin temel nedeni, artan petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği endişesi oldu. Enerji maliyetlerindeki artışın tüketici fiyatlarına yansıması halinde, Fed'in faiz indirimlerini erteleyebileceği, hatta daha sıkı bir para politikası izlemek zorunda kalabileceği beklentileri güç kazandı.

Yatırımcıların gözü şimdi bu hafta açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinde olacak.

Fed'in kritik toplantısı ise 27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Ekonomistler, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde tahvil faizlerinde yükselişin devam edebileceğini ve küresel piyasalarda oynaklığın artabileceğini değerlendiriyor.