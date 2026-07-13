Hindistan geri adım atmadı, ABD görüşmeleri tıkandı

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Hindistan, ABD ile hızlı bir ticaret anlaşmasını kabul etmedi. Yeni Delhi yönetimi rakip ülkelere karşı tarife avantajı, yeni vergilere karşı güvence ve tarım sektörünün korunması konusunda istediği sonucu alamadı.

Hindistan ile ABD arasında aylardır sürdürülen ticaret görüşmelerinde beklenen geçici anlaşma sağlanamadı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in haziran ayında Yeni Delhi’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında sınırlı bir anlaşmanın tamamlanabileceği değerlendirilmişti. Ancak taraflar temel başlıklardaki görüş ayrılıklarını gideremedi.

Tarife avantajı güvenceye bağlandı

Hindistan, ABD pazarında Çin ve diğer rakip ihracatçılara göre daha avantajlı bir gümrük tarifesi talep ediyor.

Yeni Delhi yönetimi ayrıca anlaşmanın imzalanmasının ardından Hindistan ürünlerine yeni ABD vergileri getirilmemesi konusunda güvence istiyor.

Washington ise Hindistan’ın talep ettiği ayrıcalıklı koşullar karşılığında Amerikan ürünlerine daha geniş pazar erişimi sağlaması gerektiğini savunuyor.

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal, ülkesine açık bir avantaj sağlamayan anlaşmanın uygulamaya konulmayacağını belirtti.

Tarım kırmızı çizgi olarak kaldı

Görüşmelerin önündeki en önemli engellerden birini tarım sektörü oluşturuyor.

ABD, tarım ve gıda ürünlerinin Hindistan pazarına daha kolay girmesini istiyor. Yeni Delhi ise çiftçileri doğrudan etkileyebilecek tavizleri kabul etmeye yanaşmıyor.

Hindistan yönetimi, tarım sektörünün yanı sıra küçük işletmelerin de ticaret anlaşmasından olumsuz etkilenmemesi gerektiğini savunuyor.

Çiftçiler ve küçük işletmeler, Başbakan Narendra Modi hükümeti açısından önemli bir seçmen tabanını oluşturuyor. İktidardaki Bharatiya Janata Partisi yöneticileri, ticaret anlaşmalarında bu grupların korunması gerektiğini vurguluyor.

Yeni vergi riski masada

Hindistan’dan ABD’ye gönderilen ürünlerin büyük bölümü şu anda yüzde 10 gümrük tarifesine tabi tutuluyor.

Trump yönetiminin aşırı sanayi kapasitesi ve zorla çalıştırmayla üretilen malların ticareti gerekçeleriyle yeni tarifeler hazırladığı belirtiliyor.

Washington, Hindistan’ın da aralarında bulunduğu onlarca ülkenin ürünlerine yüzde 12,5’e kadar ek tarife uygulanmasını önerdi. Henüz kesinleşmeyen düzenlemenin temmuz ayı içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Hindistan, aşırı üretim kapasitesine sahip olduğu yönündeki ABD iddialarını reddediyor.

Anlaşmanın gecikmesi, Hindistan ihracatının daha yüksek vergilerle karşılaşması ve şirketlerin uzun süreli belirsizlik yaşaması riskini artırıyor.

Şubat çerçevesi geçerliliğini yitirdi

ABD ile Hindistan, şubat ayında geçici ticaret anlaşmasının temel şartları üzerinde uzlaşmıştı.

Söz konusu çerçevede ABD’nin Hindistan ürünlerine yüzde 18 tarife uygulaması, Yeni Delhi’nin ise Amerikan ürünlerine yönelik ticaret engellerini azaltması ve ABD’den daha fazla ürün satın alması öngörülüyordu.

Ancak ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin küresel tarifelerini geçersiz kıldı. Karar, Hindistan ürünlerine uygulanacak tarifenin yüzde 25’ten yüzde 18’e indirilmesini öngören teklifin zeminini ortadan kaldırdı.

Yeni Delhi, ABD’nin önceki tarife avantajını sunmadığı bir ortamda uzun vadeli pazar erişimi taahhütleri vermek istemiyor.

İhracat artışı Hindistan’ın elini güçlendirdi

Hindistan’ın mal ihracatı nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 arttı.

İran savaşı nedeniyle taşımacılıkta yaşanan aksamalara rağmen petrol ürünlerindeki fiyat artışı toplam ihracatı destekledi.

Hindistan’ın Körfez ülkelerine ihracatı mart ayında 2,62 milyar dolar seviyesindeyken mayısta 5,3 milyar dolara çıktı. İhracatçılar alternatif taşıma güzergâhlarını kullanarak savaş öncesindeki ticaret seviyelerine yaklaştı.

ABD’ye yapılan ihracat ise nisan ve mayıs aylarında toplam 17,29 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 17,21 milyar dolar seviyesindeydi.

Zayıf seyreden rupi de Hindistanlı ihracatçıların fiyat rekabetini destekledi.

Yeni ortaklar manevra alanı açtı

Hindistan, ABD ile görüşmeler sürerken diğer büyük ekonomilerle ticaret bağlarını genişletiyor.

Birleşik Krallık ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının temmuz ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmanın ise gelecek yılın başında devreye alınması planlanıyor.

Yeni pazarlara erişim, Hindistan’ın ABD ile hızlı bir anlaşma imzalama ihtiyacını azaltıyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme de ülkenin ekonomik görünümünü destekliyor. Goldman Sachs, Hindistan için 2026 büyüme tahminini yüzde 6,8’e yükseltirken enflasyon ve cari açık beklentilerini aşağı çekti.

Washington görüşmeleri sürdürüyor

ABD yönetimi görüşmelerin sona ermediğini ve Hindistan ile anlaşmaya varılmasını beklediğini bildirdi. Ancak anlaşmanın ne zaman tamamlanabileceğine ilişkin bir takvim açıklanmadı.

Washington tarafı, Hindistan’ın görüşmeler sırasında zaman zaman yavaş ve bürokratik hareket ettiğini savunuyor.

Beyaz Saray ise iki ülke arasında ABD’nin çıkarlarını gözeten kapsamlı bir ticaret anlaşmasının tamamlanması için temasların sürdüğünü belirtiyor.

ABD’de 22 Demokrat eyalet başsavcısının zorla çalıştırma soruşturmaları üzerinden hazırlanacak tarifelere itiraz etmesi, Washington’ın yeni vergi planlarının hukuki geleceğine ilişkin belirsizliği artırıyor.

Hindistan’ın tutumu, geçici bir tarife indirimi karşılığında tarım ve pazar erişimi alanlarında uzun vadeli yükümlülük altına girmek istemediğini gösteriyor.