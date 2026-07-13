Bakan Bolat'tan cari açık mesajı: Milli gelire oran tarihsel ortalamanın altında kalacak

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Ticaret Bakanı Bolat, yazılı açıklamasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Mayısta cari işlemler açığının 1,5 milyar dolar ile son 7 ayın en düşük seviyesine indiğini, yıllıklandırılmış cari işlemler açığının ise 37,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Bolat, yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 29,5 milyar dolar fazla verildiğini bildirdi.

Bolat, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle net enerji açığının mayısta yüzde 53,3 artarak 4,5 milyar dolara yükselmesinin cari işlemler açığındaki artışta etkili olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Hizmet ihracatı, mayısta yıllıklandırılmış olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artışla 122,2 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllıklandırılmış bazda seyahat gelirlerimiz söz konusu ayda 60,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 42,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artarak 395,7 milyar dolara yükselmiştir."

Nisanda dış ticaret açığında kaydedilen yüzde 29,6'lık gerilemenin ardından mayısta gerçekleşen yüzde 15,6'lık düşüşün cari işlemler açığına olumlu yansıdığını vurgulayan Bolat, yılın ikinci çeyreğinde jeopolitik gelişmelerin emtia ve enerji fiyatları üzerinden ithalatı artırıcı etkisine rağmen, dış ticaret açığında yüzde 9,1'lik iyileşme kaydedildiğinin altını çizdi.

Bolat, söz konusu iyileşmede mal ihracatının yüzde 10,2 artmasının rol oynadığına dikkati çekerek, "Bu performansla cari işlemler açığının ilk çeyrekte 23,6 milyar dolar gerçekleşmesinin ardından, ikinci çeyrekte 12-12,5 milyar dolar aralığına gerileyebileceği öngörülmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Dış ticaretin cari işlemlere sürdürülebilir katkı sağlaması temel önceliğimiz"

Haziranda enerji ve emtia fiyatlarında gerileme görüldüğünü, son dönemde yeniden tırmanan jeopolitik gerilimlerin fiyat oynaklığının ve cari işlemler açığı üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğüne işaret ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, mal ve hizmet ihracatındaki dayanıklı görünümün desteğiyle cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamasının altında kalmaya devam edeceği değerlendirilmektedir. Bakanlık olarak ihracat destekleri, ticaret diplomasisi, pazar ve ürün çeşitlendirmesi ile ihracatı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mal ve hizmet ihracatındaki kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve dış ticaret dengesinin cari işlemler dengesine sürdürülebilir katkı sağlaması temel önceliğimiz olmaya devam edecektir."