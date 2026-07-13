Avrupa'daki sıcak yerli üreticiye yaradı: İhracatta yüzde 130,7'luk artış

Avrupa'da artan sıcaklıklar, klima ve iklimlendirme sistemlerine talebi uçururken, bundan en çok faydalanan Türk üreticiler oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre haziran ayında iklimlendirme sektörünün Avrupa'ya ihracatı dikkat çekici büyüme kaydetti. En fazla ihracat 71,4 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken, Almanya'yı İtalya, Fransa, Polonya ve İspanya takip etti.

İhracatta yüzde 130,7'luk artış

Oransal artışta ise Finlandiya ilk sırada yer aldı. Finlandiya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130,7 arttı. Hırvatistan, Letonya, Lüksemburg ve Malta da ihracatın en hızlı yükseldiği ülkeler arasında yer aldı.

Türk üreticilerine rekabet avantajı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baştaş, Türk üreticilerinin kalite, güçlü mühendislik altyapısı, esnek üretim modeli ve hızlı teslimat avantajıyla küresel pazarlarda öne çıktığını, yakın konumunun da ihracata önemli katkı sağladığını belirtti.

Baştaş, Türk firmaların yeşil dönüşüme yaptıkları yatırımlarla önemli bir rekabet avantajı yakaladığını da ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeşil dönüşüm artık sektörümüz için yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda önemli bir rekabet kriteri haline geldi. Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda enerji verimliliği yüksek, düşük karbon ayak izine sahip ve çevre dostu soğutucu akışkanlarla çalışan sistemlere yönelik talep hızla artıyor. Türk firmaları da bu dönüşüme uzun süredir yatırım yapıyor. Önümüzdeki dönemde yeşil dönüşümün ihracat üzerindeki etkisinin daha da artacağını öngörüyoruz."

Baştaş'a göre düşük karbon salımı sağlayan klima sistemleri, ısı pompaları, havalandırma ekipmanları, endüstriyel soğutma çözümleri ve akıllı bina teknolojileri önümüzdeki dönemde ihracatın lokomotifi olacak.

Yapay zeka da talebi büyütüyor

Sadece konutlar değil, yapay zekanın da gelişmiş soğutma sistemlerine olan ihtiyacı artırdığını belirten Baştaş, "Türkiye bu dönüşümden olumlu etkilenen ülkeler arasında. İhracat pazarlarımızda yüksek enerji verimliliğine sahip klima sistemleri, ısı pompaları, havalandırma ekipmanları, ısı geri kazanım sistemleri, otomasyon çözümleri, endüstriyel soğutma sistemleri ve veri merkezi soğutma teknolojilerine yönelik talebin arttığını görüyoruz. Ayrıca düşük karbon salınımına sahip çevreci çözümler ve akıllı bina teknolojileri de giderek daha fazla tercih ediliyor" dedi.

Hedef daha yüksek katma değer

Baştaş, mevcut sipariş akışının sürmesi halinde yılın ikinci yarısında da ihracattaki büyümenin devam edeceğini öngörürken "Avrupa başta olmak üzere gelişmiş pazarlarda faaliyet gösteren birçok küresel marka Türkiye'de üretim yapıyor ya da Türk üreticilerle işbirliği gerçekleştiriyor" diye konuştu.