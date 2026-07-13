Orta Doğu gerilimi tahminleri bozdu: JPMorgan'dan Türkiye için yeni senaryo

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JPMorgan, "2026 Yılının İkinci Yarısına İlişkin Türkiye Makro Görünümü" başlıklı raporunda, Orta Doğu'da yılın ilk yarısında yaşanan jeopolitik gerilimin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik tarafından hazırlanan raporda, çatışmaların enerji fiyatlarını yükselterek enflasyon, cari açık ve bütçe dengesi üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Artan maliyetler karşısında finansal koşulların uzun süre sıkı kalmasının ekonomik aktivitede belirgin yavaşlamaya yol açtığı ifade edildi.

Enflasyon tahmini yüzde 29'a yükseltildi

Raporda, çatışma öncesindeki beklentiler ile güncel makroekonomik tahminler karşılaştırıldı. JPMorgan, daha önce yüzde 24 olarak açıkladığı 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29'a çıkardı.

Yıl sonu politika faizi beklentisi de yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltildi. Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi ile enerji sübvansiyonlarının fiyat şokunu sınırladığı ancak kamu maliyesi üzerinde ilave yük oluşturduğu kaydedildi.

Bu çerçevede bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranına ilişkin tahmin yüzde 3,5'ten yüzde 4'e revize edildi.

Büyüme beklentisi yüzde 3'e indirildi

Cari işlemler açığının GSYİH'ye oranı için daha önce yüzde 1,8 olan tahmin yüzde 2,8'e yükseltildi. Banka, cari açığın yıl sonunda 48 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 büyüme tahmini ise yüzde 4,4'ten yüzde 3'e düşürüldü.

Jeopolitik risklerin sınırlanabileceği öngörülüyor

Raporda, haziran ayında ABD ile İran arasında sağlanan geçici barış anlaşmasının yılın ikinci yarısına yönelik riskleri azalttığı ve makroekonomik görünümde en olumsuz dönemin geride kalmış olabileceği belirtildi.

Brent petrol fiyatlarının vadeli işlem eğrisine paralel seyretmesi halinde enerji kaynaklı yeni şokların sınırlı kalacağı öngörüldü.

JPMorgan'ın hesaplamalarına göre Brent petrolün varil fiyatındaki her 10 dolarlık artış, Türkiye'de enflasyona 1,2 puan eklerken cari açığı yaklaşık 6 milyar dolar büyütüyor.

Turizm gelirleri lirayı destekleyebilir

Banka, temmuz-ekim döneminde güçlü turizm gelirlerinin Türk lirasını mevsimsel olarak desteklemeyi sürdüreceğini tahmin ediyor. Haziran sonrasındaki dönemde dış borç ödemelerinin azalmasının da döviz likiditesi üzerindeki baskıyı hafifleteceği değerlendiriliyor.

Bu gelişmelerin, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervlerinin yeniden güçlenmesine katkı sağlaması ve dördüncü çeyreğe kadar rezervlerde ciddi bir baskı oluşmasını önlemesi bekleniyor.

Para politikasında ölçülü adım vurgusu

Raporda, enflasyondaki katılık ve yaklaşık yüzde 30 seviyesinde seyreden enflasyon momentumunun, para politikasındaki gevşeme adımlarının temkinli atılmasını zorunlu kıldığı belirtildi.

JPMorgan, büyümedeki yavaşlamanın dezenflasyon sürecine sınırlı katkıda bulunduğunu hesapladı. Negatif çıktı açığının dört çeyrek boyunca yüzde 1 puan düzeyinde korunmasının enflasyonu yalnızca 0,5 puan azaltabildiği ifade edildi.

Bu nedenle yılın ikinci yarısındaki enflasyon görünümünde çıktı açığından çok döviz kuru, gıda ve enerji fiyatları ile aralık ayında yapılacak asgari ücret artışının belirleyici olacağı vurgulandı.

TCMB'den kademeli normalleşme bekleniyor

JPMorgan, TCMB'nin temmuz toplantısında efektif fonlama oranını yeniden yüzde 37 seviyesine çekerek kademeli bir normalleşme sürecine başlamasını bekliyor.

Raporda, kalıcı dezenflasyonun sağlanabilmesi için yüksek reel faizlerin korunması gerektiğinin altı çizildi.

Aralık ayında yapılacak asgari ücret artışının yüzde 30 veya üzerinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile 2027'ye ilişkin emekli maaşı düzenlemelerinin, siyasi takvim ve erken seçim ihtimali açısından önemli bir gösterge olacağı belirtildi.

Türk lirasının reel olarak değer kazanmasının ihracatta rekabet gücü sorunlarını da beraberinde getirmeye başladığı kaydedildi.

2027 sonu dolar/TL tahmini 61,7

JPMorgan, 2027 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 4,6 büyümesini bekliyor. Bankanın 2027 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25, dolar/TL beklentisi ise 61,7 seviyesinde bulunuyor.