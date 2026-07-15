TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İyi ki kamu bankalarımız var

Ferit PARLAK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ne­fes Kredisi ile 73 bin firmaya 100 milyar liranın üzerinde kredi kul­landırdıklarına dikkat çekerek, “Ama talep, bunun en az on katı. Bu tablo bize iki şey söylüyor: Bi­rincisi, sahada finansman ihtiya­cı, görünenden çok daha büyük. İkincisi, birlikte çalışınca hızlı ve etkili çözüm üretebiliyoruz. Ne­fes'i yılda bir-iki kez başvurulan bir can suyu olmaktan çıkarıp, düzenli işleyen, kurumsal bir KO­Bİ finansman kanalına dönüştü­rebiliriz” dedi.

Reel Sektör ve Fi­nans Sektörü Diyalog Güçlendir­me Toplantısı’nda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Halk Bankası Ge­nel Müdürü Recep Süleyman Öz­dil ile bir araya gelen Hisarcık­lıoğlu, “Değerli genel müdürleri­mize ayrıca teşekkür ediyorum. Sıkıntılı günlerde reel sektörün yanında duruyorlar. Her zaman söylüyorum, iyi ki kamu banka­larımız var. Bugün de bu davete icabet edip, 367 oda ve borsamı­zın başkanıyla bir araya gelmek­ten çekinmediler. Dost, kara gün­de belli olur” ifadelerini kullandı.

Faizde makas kapanmalı

Hisarcıklıoğlu, “Enflasyon ni­hayet düşüş patikasına girdi; je­opolitik riskler de yatışıyor. Bu tablo, politika faizinde indirim için uygun bir zemin oluşturuyor. Merkez Bankamızdan bu yönde adımlar bekliyoruz. Politika fai­zi inerken, bankaların da elini ta­şın altına koyması lazım” diye ko­nuştu. Politika faizi ile kredi faiz­leri arasındaki yaklaşık 20 puan olan makasın daralmasını bek­lediklerini dile getiren Hisarcık­lıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “KOBİ'lerimize, kredi tahsisinde pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Dü­şük enflasyon olmadan ne yatırım olur, ne öngörülebilirlik olur, ne de kalıcı büyüme olur. Programın başarıya ulaşmasını gönülden is­tiyoruz. Anadolu'yu sürekli dola­şıyorum, her hafta bir ilimizde­yim. Gördüğüm en büyük sıkıntı, finansmana erişim.”

“Komisyonlar da yüksek”

Hisarcıklıoğlu, “Komisyonlar, masraflar, dosya ücretleri derken firmalarımızın katlandığı ma­liyet, ilan edilen faizin de üzeri­ne çıkıyor. KOBİ demek, Anado­lu demek; KOBİ demek, istihdam demek. Onların finansmana eri­şimi tıkanırsa, sadece bir bilanço kalemi bozulmaz. Mahalledeki dükkân kapanır, ilçedeki atölye durur, gencimiz işsiz kalır. Ser­best ticaret dönemi fiilen bitti. Herkes kendi sanayisini koruyor” ifadelerini kullandı.

“KOBİ kredilerinde büyüme sınırı kaldırılmalı”

Hisarcıklıoğlu, “Biliyoruz ki makroekonomik koşullar, düzenlemeler, kredi büyüme sınırları nedeniyle sizin de birçok alanda eliniz kolunuz bağlı. Ama derdimizi birbirimize doğru anlatırsak, birlikte hareket edersek, bu çerçevenin iyileştirilmesi için ortak ses olabiliriz. Örneğin ticari kredilerde büyüme sınırlarının gevşetilmesini, KOBİ kredileri için tamamen kaldırılmasını birlikte talep edebiliriz. Bugün toplantımızın kapalı bölümünde başkanlarımız söz alacak; şimdiden 70'e yakın söz talebi var. Toplantı sonrasında da odalarımız, borsalarımız ve firmalarımızla bankalarımız arasında 500 civarında birebir görüşme gerçekleştireceğiz. Yani bugün burada sadece konuşmayacağız; sahanın sesini doğrudan muhatabına ulaştıracağız, sorun çözeceğiz” dedi.

Çakar: Enflasyon eğilimi aşağı yönlü

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Fiyat istikrarı olmadan enflasyonu düşüremeyiz, enflasyon düşmediği müddetçe de sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve öngörülebilirliği sağlayamayız" değerlendirmesinde bulundu. Çakar, özellikle enerji ithal eden ülkeler için bu fiyatların temel belirleyici kalemlerden olduğuna ve enflasyonu tetiklediğini belirterek, şöyle devam etti: "Ancak bütün bunlara rağmen gerçekten enflasyon eğilimi aşağı yönlü. Genel enflasyon eğiliminin aşağı yönlü olması ve özellikle de yakın coğrafyada bu mevcut savaşın ve konjonktürel gelişmelerin daha negatif bir duruma evrilmemesi kaydıyla bizim önümüz açıktır. Bu süreç başarılabilir bir süreçtir ve mutlaka bu enflasyon düşürülecektir. Oraya doğru da gidiyoruz"

Arslan: Finansman sorunu ortadan kalkacak

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan da devam eden ekonomi programının amacının, öngörülebilir, sağlıklı bir ekonomik altyapıyı tesis etmek olduğunu söyledi. Arslan, finansmana erişim probleminin önemini vurgulayarak, reel sektörün sorunlarını ve tavsiyelerini dikkatle not alacaklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kredi paketinin önemine işaret eden Arslan, "Bu paketin detaylarının açıklanmasıyla tüm kamu bankaları olarak sanayicimize, iş dünyamıza bunları en uygun şartlarda ve en hızlı şekilde ulaştırarak finansmana erişimin sorun olmasını büyük ölçüde ortadan kaldıracağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Özdil: Dış kaynak temin imkanı artacak

Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Böyle bir dönemde ekonomik dayanıklılığı artırmanın yolu, finans sektörü ile reel sektör arasındaki bağları daha güçlü hale getirmekten geçmektedir. ABD’deki hukuki sürecin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte yurt dışı kaynak temin imkânlarımız artacak. Uluslararası iş birliklerimizin güçlenmesiyle sağlayacağımız ilave kaynakları da reel sektörümüzün hizmetine daha etkin bir şekilde sunacağız” dedi.