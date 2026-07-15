TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İyi ki kamu bankalarımız var
“Serbest ticaret dönemi fiilen bitti. Böyle bir dünyada firmalarını nefessiz bırakan hiçbir ülke, sanayisini koruyamaz” diyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kamu bankalarının sıkıntılı günlerde reel sektörün yanında durduğunu belirtti.
Ferit PARLAK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nefes Kredisi ile 73 bin firmaya 100 milyar liranın üzerinde kredi kullandırdıklarına dikkat çekerek, “Ama talep, bunun en az on katı. Bu tablo bize iki şey söylüyor: Birincisi, sahada finansman ihtiyacı, görünenden çok daha büyük. İkincisi, birlikte çalışınca hızlı ve etkili çözüm üretebiliyoruz. Nefes'i yılda bir-iki kez başvurulan bir can suyu olmaktan çıkarıp, düzenli işleyen, kurumsal bir KOBİ finansman kanalına dönüştürebiliriz” dedi.
Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’nda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ile bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, “Değerli genel müdürlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Sıkıntılı günlerde reel sektörün yanında duruyorlar. Her zaman söylüyorum, iyi ki kamu bankalarımız var. Bugün de bu davete icabet edip, 367 oda ve borsamızın başkanıyla bir araya gelmekten çekinmediler. Dost, kara günde belli olur” ifadelerini kullandı.
Faizde makas kapanmalı
Hisarcıklıoğlu, “Enflasyon nihayet düşüş patikasına girdi; jeopolitik riskler de yatışıyor. Bu tablo, politika faizinde indirim için uygun bir zemin oluşturuyor. Merkez Bankamızdan bu yönde adımlar bekliyoruz. Politika faizi inerken, bankaların da elini taşın altına koyması lazım” diye konuştu. Politika faizi ile kredi faizleri arasındaki yaklaşık 20 puan olan makasın daralmasını beklediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “KOBİ'lerimize, kredi tahsisinde pozitif ayrımcılık bekliyoruz. Düşük enflasyon olmadan ne yatırım olur, ne öngörülebilirlik olur, ne de kalıcı büyüme olur. Programın başarıya ulaşmasını gönülden istiyoruz. Anadolu'yu sürekli dolaşıyorum, her hafta bir ilimizdeyim. Gördüğüm en büyük sıkıntı, finansmana erişim.”
“Komisyonlar da yüksek”
Hisarcıklıoğlu, “Komisyonlar, masraflar, dosya ücretleri derken firmalarımızın katlandığı maliyet, ilan edilen faizin de üzerine çıkıyor. KOBİ demek, Anadolu demek; KOBİ demek, istihdam demek. Onların finansmana erişimi tıkanırsa, sadece bir bilanço kalemi bozulmaz. Mahalledeki dükkân kapanır, ilçedeki atölye durur, gencimiz işsiz kalır. Serbest ticaret dönemi fiilen bitti. Herkes kendi sanayisini koruyor” ifadelerini kullandı.
“KOBİ kredilerinde büyüme sınırı kaldırılmalı”
Hisarcıklıoğlu, “Biliyoruz ki makroekonomik koşullar, düzenlemeler, kredi büyüme sınırları nedeniyle sizin de birçok alanda eliniz kolunuz bağlı. Ama derdimizi birbirimize doğru anlatırsak, birlikte hareket edersek, bu çerçevenin iyileştirilmesi için ortak ses olabiliriz. Örneğin ticari kredilerde büyüme sınırlarının gevşetilmesini, KOBİ kredileri için tamamen kaldırılmasını birlikte talep edebiliriz. Bugün toplantımızın kapalı bölümünde başkanlarımız söz alacak; şimdiden 70'e yakın söz talebi var. Toplantı sonrasında da odalarımız, borsalarımız ve firmalarımızla bankalarımız arasında 500 civarında birebir görüşme gerçekleştireceğiz. Yani bugün burada sadece konuşmayacağız; sahanın sesini doğrudan muhatabına ulaştıracağız, sorun çözeceğiz” dedi.
Çakar: Enflasyon eğilimi aşağı yönlü
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Fiyat istikrarı olmadan enflasyonu düşüremeyiz, enflasyon düşmediği müddetçe de sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve öngörülebilirliği sağlayamayız" değerlendirmesinde bulundu. Çakar, özellikle enerji ithal eden ülkeler için bu fiyatların temel belirleyici kalemlerden olduğuna ve enflasyonu tetiklediğini belirterek, şöyle devam etti: "Ancak bütün bunlara rağmen gerçekten enflasyon eğilimi aşağı yönlü. Genel enflasyon eğiliminin aşağı yönlü olması ve özellikle de yakın coğrafyada bu mevcut savaşın ve konjonktürel gelişmelerin daha negatif bir duruma evrilmemesi kaydıyla bizim önümüz açıktır. Bu süreç başarılabilir bir süreçtir ve mutlaka bu enflasyon düşürülecektir. Oraya doğru da gidiyoruz"
Arslan: Finansman sorunu ortadan kalkacak
VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan da devam eden ekonomi programının amacının, öngörülebilir, sağlıklı bir ekonomik altyapıyı tesis etmek olduğunu söyledi. Arslan, finansmana erişim probleminin önemini vurgulayarak, reel sektörün sorunlarını ve tavsiyelerini dikkatle not alacaklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kredi paketinin önemine işaret eden Arslan, "Bu paketin detaylarının açıklanmasıyla tüm kamu bankaları olarak sanayicimize, iş dünyamıza bunları en uygun şartlarda ve en hızlı şekilde ulaştırarak finansmana erişimin sorun olmasını büyük ölçüde ortadan kaldıracağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Özdil: Dış kaynak temin imkanı artacak
Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Böyle bir dönemde ekonomik dayanıklılığı artırmanın yolu, finans sektörü ile reel sektör arasındaki bağları daha güçlü hale getirmekten geçmektedir. ABD’deki hukuki sürecin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte yurt dışı kaynak temin imkânlarımız artacak. Uluslararası iş birliklerimizin güçlenmesiyle sağlayacağımız ilave kaynakları da reel sektörümüzün hizmetine daha etkin bir şekilde sunacağız” dedi.