İngiltere büyümede hizmetlere tutundu

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İngiltere ekonomisi, yılın güçlü başlayan ilk aylarının ardından mayısta sınırlı bir büyüme kaydetti. Ekonomik üretim aylık bazda yüzde 0,1 arttı ve piyasa beklentisiyle aynı seviyede gerçekleşti.

Nisan ayında yüzde 0,1 daralan ekonomi, mayıs verisiyle yeniden büyümeye döndü. Ancak genişlemenin yalnızca hizmetler sektöründen gelmesi, sanayi ve inşaattaki zayıflığın sürdüğünü gösterdi.

Hizmetler büyümeyi taşıdı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre hizmet üretimi mayısta yüzde 0,3 arttı. Sektör, aylık büyümenin tek pozitif ana bileşeni oldu.

Profesyonel, bilimsel ve teknik faaliyetlerdeki üretim yüzde 1,8 yükseldi. Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kaydedilen yüzde 5,1’lik artış, hizmet sektörüne en güçlü katkıyı sağladı.

Tıbbi araştırma faaliyetlerindeki büyüme, bilimsel üretimi Haziran 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine taşıdı. Reklam ve pazar araştırması faaliyetleri de yüzde 3,2 artarak üst üste altıncı ay büyüdü.

İstihdam faaliyetleri yüzde 3 yükselirken sağlık ve sosyal hizmet üretimi yüzde 0,4 arttı. Tüketiciye dönük hizmetlerde ise aylık büyüme yüzde 0,5 oldu.

Sanayi ve inşaat daraldı

Hizmetlerdeki artışa karşılık üretim sektörü mayısta yüzde 0,5 küçüldü. Madencilik ve taş ocakçılığı üretimi yüzde 4,6, su ve atık yönetimi faaliyetleri yüzde 2,4 geriledi.

İmalat üretimi aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Makine ve ekipman üretimindeki yüzde 5,3’lük yükseliş ile bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerdeki yüzde 2,1’lik artış sektörü destekledi.

Temel metal üretimi yüzde 2,7, kauçuk, plastik ve diğer metal dışı mineral ürünler yüzde 1,6 geriledi. İmalattaki sınırlı büyüme, madencilik ve altyapı sektörlerindeki kayıpları karşılamaya yetmedi.

İnşaat üretimi mayısta yüzde 0,8 düştü. Onarım ve bakım işleri yüzde 2,1 azalırken özel konut onarım ve bakım faaliyetlerindeki kayıp yüzde 5’e ulaştı.

Üç aylık ivme zayıfladı

İngiltere ekonomisi mart-mayıs döneminde önceki üç aya göre yüzde 0,7 büyüdü. Oran, şubat-nisan döneminde yukarı yönlü revize edilen yüzde 0,8’lik büyümenin altında kaldı.

Üç aylık dönemde hizmetler yüzde 0,7, inşaat yüzde 1,6 ve üretim yüzde 0,1 büyüdü. Ekonominin art arda altıncı üç aylık dönemde genişlemesine rağmen son iki ayda aylık ivme belirgin biçimde yavaşladı.

Ekonomik üretim, geçen yılın aynı üç aylık dönemine göre yüzde 1,1 arttı. Mayıs ayı üretimi ise Mayıs 2025’in yüzde 1,3 üzerinde gerçekleşti.

Yıllık karşılaştırmada hizmet üretimi yüzde 1,5, sanayi üretimi yüzde 0,3 arttı. İnşaat sektörü aynı dönemde yüzde 1,4 daraldı.

İran savaşı üretimi etkiledi

İngiltere’de faaliyet gösteren şirketler, İran’daki savaşın mayıs üretimini ve küresel tedarik zincirlerini etkilediğini bildirdi.

Üretim, toptan ticaret, kara taşımacılığı, depolama, konaklama, seyahat ve eğlence sektörlerindeki şirketler, çatışmanın faaliyet hacmini düşürdüğünü belirtti.

Mayıs ayında dış ticaret yapan işletmelerin yüzde 5’i küresel tedarik zinciri kesintisi yaşadığını açıkladı. Kesinti bildiren şirketlerin yarısı, sorunun kaynağı olarak Orta Doğu’daki gelişmeleri gösterdi.

Enerji ve nakliye maliyetlerindeki dalgalanma, İngiltere ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme görünümü açısından risk oluşturmaya devam ediyor.

Gözler haziran verisinde

Haziran ayına ilişkin öncü göstergeler, tüketici talebinde zayıflamaya işaret ediyor. Sıcak hava dalgası ve toplu taşıma aksamaları nedeniyle perakende mağazalarındaki ziyaretçi sayısı mayıs ayına göre geriledi.

Akaryakıt talebindeki yıllık büyüme de haziranda düşüşünü sürdürdü. Buna karşılık işten çıkarma ihtimalini gösteren bildirimlerin mayıstaki yüksek seviyeden gerilemesi, iş gücü piyasasında sınırlı bir iyileşme sinyali verdi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi haziran ayı perakende satış verilerini 24 Temmuz’da, haziran büyüme verisini ise 13 Ağustos’ta açıklayacak.

Piyasalar hizmetlerdeki büyümenin sürüp sürmeyeceğini, sanayi üretimindeki daralmanın derinleşip derinleşmeyeceğini ve enerji fiyatlarının enflasyon ile faiz görünümünü nasıl etkileyeceğini izleyecek.