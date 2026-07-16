70 yıllık restoran devi tarih oluyor! Ünlü zincir için tasfiye kararı

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İngiltere'nin en eski aile işletmesi İtalyan restoran zincirlerinden biri olan Spaghetti House için yolun sonu göründü. Mali sıkıntılar nedeniyle bu yıl şubelerinin büyük bölümünü kapatan restoran grubunu kurtarmaya yönelik girişimler sonuç vermedi. Şirket şimdi resmen tasfiye sürecine hazırlanıyor.

Alıcı arayışı sonuçsuz kaldı

Spaghetti House'u işleten Lavval Restaurants Ltd, mayıs ayında kayyuma devredildikten sonra markayı kurtarmak için yatırımcı arayışına girdi. Şirket için iki resmi teklif sunulmasına rağmen, marka lisansına ilişkin anlaşma sağlanamayınca satış gerçekleşmedi. Bunun ardından şirket iflas başvurusunda bulundu.

Neredeyse tüm şubeler kapandı

1955 yılında Londra'da kurulan Spaghetti House, yıllar boyunca Marble Arch, Carnaby Street, Oxford Street, Kensington High Street ve Cranbourn Street'te faaliyet gösterdi. Ancak yaşanan mali kriz nedeniyle zincirin neredeyse tüm restoranları kapılarını kapattı.

Sadece bir şube ayakta kaldı

Markanın Marble Arch şubesi ise White Gardenia Ltd tarafından devralınarak 6 Temmuz'da yeniden hizmet vermeye başladı. Yeni yönetim, restoranın "Spaghetti House Marble Arch" adıyla faaliyet göstermeye devam edeceğini ve 70 yıllık geleneği modern bir anlayışla sürdüreceğini açıkladı.

İki şube başka markalara satıldı

Kapanan restoranlardan Argyll Street şubesi yaklaşık 575 bin sterline sandviç zinciri Jersey Mike's'a satıldı. Kensington High Street'teki restoran ise Sang Saka tarafından yaklaşık 105 bin sterline satın alındı.

Müşterilere duygusal veda

Restoran zinciri kapanış açıklamasında, yıllar boyunca kendilerini destekleyen müşterilere, iş ortaklarına ve çalışanlara teşekkür etti. Açıklamada, "Ailemizin sizinkine teşekkürleriyle... Grazie." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Marble Arch şubesi rezervasyon almaya devam ediyor ve markanın tek aktif noktası olarak hizmet veriyor.