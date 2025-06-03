Otomotiv pazarında Koç Grubu etkisi! Türkiye'de satılan her 4 otomobilden 1'i bu çatıdan çıkıyor
Koç Grubu, Stellantis markalarının Tofaş çatısı altına girmesiyle otomotiv pazarında büyük bir sıçrama yaptı. Tofaş, 2025’in ilk 5 ayında toplamda yüzde 26,39’luk pazar payına ulaştı. Ford Otosan ile birlikte değerlendirildiğinde, Koç Grubu’nun toplam otomotiv pazarındaki payı yüzde 34’ü aşarak liderliğini pekiştirdi. Her 100 hafif ticari aracın 74’ü Koç Grubu markalarından oluşurken, otomobilde de her 4 araçtan 1’i Koç çatısı altından çıktı.
Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabından paylaştığı son veriler, Türkiye otomotiv pazarında dengelerin köklü biçimde değiştiğini ortaya koydu. Stellantis'in Peugeot, Opel, Citroen ve DS markalarıyla birlikte Tofaş çatısı altına girmesi, Koç Grubu'nun sektördeki gücünü büyük ölçüde artırdı.
Tofaş'ın 2025'in ilk 5 ayındaki performansı işe dikkat çekici olarak değerlendirildi. Otomobil pazar payı yüzde 21,88 olan Tofaş'ın hafif ticari araç pazar payı yüzde 45,11 oldu. Böylelikle toplam pazar payı yüzde 26,39 olarak gerçekleşti.
Her 100 otomobilden 25'i Koç Grubu'ndan
Ford Otosan ile birlikte değerlendirildiğinde ise Koç Grubu'nun pazardaki etkisi daha da belirginleşiyor: Türkiye'de satılan her 100 otomobilden 25'i ve her 100 hafif ticari araçtan 74'ü
Koç Grubu markaları tarafından satıldı.
Koç'tan sonra Doğuş Grubu geliyor
Böylelikle grubun toplam otomotiv pazarındaki payı yüzde 34'ü aşarak açık ara liderliğe ulaştı. Koç Grubu'nun ardından Türkiye otomotiv pazarında Doğuş Grubu yüzde 14,15 pazar payıyla ikinci, Oyak Grubu yüzde 11,95 üçüncü ve ALJ Grubu ise yüzde 11,30 ile Oyak'ın hemen arkasında yer aldı.
Otomotivde KOÇ etkisi‼️— Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) June 3, 2025
Stellantis’in Peugeot, Opel, Citroen ve DS markalarıyla Tofaş çatısı altına girmesi, Türkiye otomotiv pazarında dengeleri kökten değiştirdi.
📊 Sonuçlar oldukça çarpıcı:
Tofaş, 2025’in ilk 5 ayında:
💢Otomobilde %21,88,
💢Hafif ticaride %45,11,… pic.twitter.com/xVanAMAEO7