Otomotiv pazarında Koç Grubu etkisi! Türkiye'de satılan her 4 otomobilden 1'i bu çatıdan çıkıyor

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabından paylaştığı son veriler, Türkiye otomotiv pazarında dengelerin köklü biçimde değiştiğini ortaya koydu. Stellantis'in Peugeot, Opel, Citroen ve DS markalarıyla birlikte Tofaş çatısı altına girmesi, Koç Grubu'nun sektördeki gücünü büyük ölçüde artırdı.

Tofaş'ın 2025'in ilk 5 ayındaki performansı işe dikkat çekici olarak değerlendirildi. Otomobil pazar payı yüzde 21,88 olan Tofaş'ın hafif ticari araç pazar payı yüzde 45,11 oldu. Böylelikle toplam pazar payı yüzde 26,39 olarak gerçekleşti.

Her 100 otomobilden 25'i Koç Grubu'ndan

Ford Otosan ile birlikte değerlendirildiğinde ise Koç Grubu'nun pazardaki etkisi daha da belirginleşiyor: Türkiye'de satılan her 100 otomobilden 25'i ve her 100 hafif ticari araçtan 74'ü

Koç Grubu markaları tarafından satıldı.

Koç'tan sonra Doğuş Grubu geliyor

Böylelikle grubun toplam otomotiv pazarındaki payı yüzde 34'ü aşarak açık ara liderliğe ulaştı. Koç Grubu'nun ardından Türkiye otomotiv pazarında Doğuş Grubu yüzde 14,15 pazar payıyla ikinci, Oyak Grubu yüzde 11,95 üçüncü ve ALJ Grubu ise yüzde 11,30 ile Oyak'ın hemen arkasında yer aldı.