Otomotivde üretim salgın öncesine döndü

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, otomotivin ilk yarı sonuçlarını ve sektördeki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Yılın ilk altı aylık döneminde oldukça başarılı ve önemli rakamlara ulaşıldığını dile getiren Eroldu, "Şimdi rakamlarımız da baktığımız zaman öncelikle üretimimiz 735 bin adetlik rakama geldi.

Bu geçen seneye göre yüzde 13’lük bir artış demek. İnşallah bu sene de bu rakamlar bizi 1,5 milyon adetlik bir toplam üretime doğru taşıyor gözüküyor. Diğer sevindirici bir konu tabii kapasite kullanım oranımız da yüzde 67’den yüzde 74’e yükseldi. Bunda hem ihracattaki artışın hem de iç piyasadaki artışın kuşkusuz çok katkısı var" ifadelerini kullandı.

Kapasite kullanım oranı yüzde 80'lere ulaştı

İhracat adetlerinin de bu sene 500 bini geçtiğini ve yıl sonu bir milyonun üzerinde bir ihracata ulaşılmasının muhtemel olduğunu aktaran Eroldu, kapasite kullanım oranının hafif araçlarda 74, kamyonda yüzde 92 ve traktörde de tam kapasiteye yakın yüzde 80 seviyesine çıkmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Cengiz Eroldu, otomotiv sanayisinde ilk altı aya bakıldığında, salgın öncesi üretim seviyelerine geri dönüldüğünü belirterek, "Aslında rakamsal olarak aynı seviyede olabiliriz ama performans olarak bence 2019’un üzerindeyiz. Yönetmemiz gereken birçok da zorlukla birlikte bu rakamları gerçekleştirdik" dedi.

Tüm modeller yüzde 80’lik dilimde

Otomotiv sektöründe görülen sorunlara değinen Eroldu, şöyle devam etti: "Tüm otomobiller 80 ve üzeri vergi dilimine girmiş durumda artık.

Aralık ayında baktığımız zaman 80 ve üzeri vergi diliminde olan araçlar, pazarın yüzde 65’ini oluşturuyordu. Haziran ayında bu rakam 98’e geldi, temmuz ayında da 100 oldu tekrar yapılan zamlarla ve ÖTV matrahlarının değişmemesi sonucunda. Bu tabii 45, 50, 60, 80 vergi diliminde yerli üreticilere bir rekabet avantajı sağlayan bir durumdu.

Şimdi yerli üreticilerin araçları aslında ithalatçılara göre daha fazla artmış oldu çünkü 80’lik araçlarda, sene başında 80 olan bir araçta vergi değişimi yok fakat sene başında 50 olan bir araçta 50’den 80’e gittiğiniz zaman bir vergi değişimi de geliyor. Bu da aslında gerçek ihtiyaç sahiplerinin mobiliteye ihtiyaçlarının erişimlerini zorlaştıran bir durum. Yani bütün Türkiye'de satılan bütün araçların yüzde 80’lik ÖTV diliminde olması bence Türk tüketicisinin mobiliteye erişiminde önemli bir sorun."

"Yatırım kararı almış olan üyelerimiz var"

Cengiz Eroldu, bu yıl pazarın 1 milyon adet seviyesine doğru gittiğini belirtti. Otomotiv sanayindeki yeni yatırımlara da değinen Eroldu, yatırım kararı almış olan üyeler olduğunu kaydetti. Eroldu, “Üyelerimizin yatırımları devam ediyor ama zaten otomotiv öyle bir sanayi ki yatırım yapmama şansınız yok. Dolayısıyla bugün Ford Otosan, Toyota, Oyak Renault gibi üyelerimiz başta olmak üzere bütün üyelerimizle yatırımlarımız devam ediyor. Rakamları gördük. Üretim artışlarının tetiklediği bir istihdam artışı da var. Üyelerimiz de benzer seviyelerde” diye konuştu.