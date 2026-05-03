Otonom araçlara ceza dönemi! Kuralları ihlal edene yaptırım

ABD'nin California eyaletinde, sürücüsüz otonom araçlara yönelik yeni trafik düzenlemeleri yürürlüğe giriyor. Artan otonom araç sayısıyla birlikte trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen kuralların, 1 Temmuz itibarıyla uygulanacağı bildirildi.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV) tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında, kırmızı ışık ihlali ve hatalı şerit değiştirme gibi kuralları ihlal eden otonom araçlar için cezalar doğrudan ilgili şirketlere kesilecek.

Acil durumlara hızlı yanıt zorunluluğu

Yeni kurallar çerçevesinde, otonom araç işletmecilerinin polis ve acil durum ekiplerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde yanıt vermesi gerekecek. Ayrıca araçların acil müdahale bölgelerine girmesi halinde şirketlere para cezası uygulanacak.

"En kapsamlı düzenleme" vurgusu

California'daki yetkililer, söz konusu uygulamayı "ülkedeki en kapsamlı otonom araç kuralları" olarak tanımlıyor. Düzenlemenin, son dönemde yaşanan ihlal vakalarının ardından hayata geçirildiği belirtiliyor.

Özellikle San Francisco'da yaşanan elektrik kesintisi sırasında ortaya çıkan trafik aksaklıkları dahil olmak üzere, otonom araçların kuralları ihlal ettiği çok sayıda olay kamuoyuna yansımıştı.