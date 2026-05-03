Otonom araçlara ceza dönemi! Kuralları ihlal edene yaptırım
ABD'nin California eyaletinde otonom araçlara yönelik yeni trafik kuralları 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor. Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV) düzenlemesine göre, kırmızı ışık ihlali ve hatalı şerit değiştirme gibi kuralları ihlal eden sürücüsüz araçların sorumluluğu doğrudan şirketlere yüklenecek. Ayrıca acil durum çağrılarına 30 saniyede yanıt zorunluluğu getiriliyor.
ABD'nin California eyaletinde, sürücüsüz otonom araçlara yönelik yeni trafik düzenlemeleri yürürlüğe giriyor. Artan otonom araç sayısıyla birlikte trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen kuralların, 1 Temmuz itibarıyla uygulanacağı bildirildi.
ABD basınında yer alan bilgilere göre, Motorlu Taşıtlar Dairesi (DMV) tarafından hazırlanan düzenleme kapsamında, kırmızı ışık ihlali ve hatalı şerit değiştirme gibi kuralları ihlal eden otonom araçlar için cezalar doğrudan ilgili şirketlere kesilecek.
Acil durumlara hızlı yanıt zorunluluğu
Yeni kurallar çerçevesinde, otonom araç işletmecilerinin polis ve acil durum ekiplerinden gelen çağrılara 30 saniye içinde yanıt vermesi gerekecek. Ayrıca araçların acil müdahale bölgelerine girmesi halinde şirketlere para cezası uygulanacak.
"En kapsamlı düzenleme" vurgusu
California'daki yetkililer, söz konusu uygulamayı "ülkedeki en kapsamlı otonom araç kuralları" olarak tanımlıyor. Düzenlemenin, son dönemde yaşanan ihlal vakalarının ardından hayata geçirildiği belirtiliyor.
Özellikle San Francisco'da yaşanan elektrik kesintisi sırasında ortaya çıkan trafik aksaklıkları dahil olmak üzere, otonom araçların kuralları ihlal ettiği çok sayıda olay kamuoyuna yansımıştı.