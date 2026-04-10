Petrol krizi elektrikli araçlara yaradı: Küresel talep patladı

İran savaşı sonrası yükselen petrol fiyatları, dünya genelinde elektrikli araçlara yönelimi hızlandırdı. Birçok ülkede satışlar ve talep dikkat çekici şekilde arttı.

İran’daki çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kriz ve buna bağlı olarak yükselen petrol fiyatları, küresel otomotiv piyasasında dengeleri değiştirdi. Artan yakıt maliyetleri, tüketicileri elektrikli araçlara yönlendirirken birçok ülkede satış ve talep verileri yukarı yönlü hareket etti.

ABD’de düşüşten dönüş sinyali

Yılın başında elektrikli araç pazarında durgunluk yaşayan ABD’de, 2026’nın ilk çeyreğinde toparlanma dikkat çekti. İkinci el elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 12, çeyreklik bazda ise yüzde 17 arttı.

Uzmanlar, benzin fiyatlarının galon başına 4 doların üzerine çıkmasının tüketici tercihlerini değiştirdiğine işaret ediyor.

Avrupa’da rekor ve talep patlaması

Birleşik Krallık’ta elektrikli araç satışları mart ayında 86 bin 120 ile tarihi zirveye ulaştı. Elektrikli araç kiralama taleplerinde ise savaş sonrası yüzde 36’lık artış kaydedildi.

Fransa’da elektrikli araçların satış içindeki payı kısa sürede neredeyse iki katına çıkarken, benzinli ve dizel araçların payında belirgin düşüş görüldü. Almanya’da ise elektrikli araç aramaları üç katına çıkarak yüzde 36’ya ulaştı.

Asya petrol şokunu doğrudan hissetti

Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrolün büyük kısmını kullanan Asya ülkeleri, krizden en sert etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Güney Kore’de elektrikli araç kayıtları iki katına çıkarken, Malezya’da talep artışı gözlemlendi. Pakistan’da elektrikli rikşalara yoğun talep nedeniyle stoklar tükendi.

Nepal ise halihazırda yüksek elektrikli araç kullanım oranı sayesinde petrol fiyatlarındaki artıştan görece daha az etkilendi.

Okyanusya’da hızlı yükseliş

Yeni Zelanda’da elektrikli araç kayıtları haftalık bazda neredeyse iki katına çıkarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Avustralya’da da artan yakıt fiyatları tüketici davranışını değiştirirken, elektrikli araçlara olan ilgi hız kazandı.

Enerji krizi otomotivde dengeleri değiştiriyor

Uzmanlara göre, küresel enerji krizinin derinleşmesi halinde elektrikli araçlara yönelim daha da hızlanabilir. Petrol fiyatlarındaki artışın sürmesi, içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli modellere geçişi kalıcı hale getirebilir.