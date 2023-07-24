Peugeot 508 tazelendi

Lansmana özel olarak 1 milyon 770 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla satılan 508, BlueHDİ 130 Turbo dizel ve EAT8 otomatik birlikteliğiyle geldi.

300 Nm’lik tork verisi, 4.4 ve 6.3 lt olarak verilen WLTP tüketim değerleriyle dikkat çeken 508’de 7 gövde renk seçeneği var.

Allure ve GT donanım seçenekleriyle sunulan 508, 4750 mm’Lik uzunluğu, 2793 mm’Lik dingi mesafesiyle konforlu bir alan sunuyor. Tüm versiyonlarda bulunan Matix LED farlar ve LED stoplar

dikkat çekici.

Elmas kesim jantlar, yeni ışık imzası, logo, i-Cockpit 18-19 inçlik jant seçenekeri yarı otonom sürüş seviye 2 gibi yenilikler orta sınıfta farklı bir otomobil arayanlar için 508’in sepetinde bulunuyor.