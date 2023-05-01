Pirelli Online satışı geliştiriyor

İtalyan üretici Pirelli’nin 10 yıl önce lanse edi­len B2B lastik satış platformu TyreClub+ ta­mamıyla yenilendi. Şimdi daha kolay ve verim­li bir kullanım sağlayan bu çalışma aracı, yetkili satıcılara daha iyi bir dijital deneyim sunuyor. Bu sürümde gerçek zamanlı teslimat takibi, sa­deleştirilmiş sipariş yönetimi, veri ve istatis­tiklere erişim ve Pirelli dünyasından en güncel haberler dahil pek çok yeni işlev tanıtılıyor.

Plat­form, aranan ürünlerin listesinin yanı sıra han­gi ürünlerin nerede ve ne miktarda stokta oldu­ğunu, maliyetlerini ve güncel promosyonları da gösteriyor. Siparişlerin yanı sıra yetkili satıcıla­ra yönelik tüm iletişimlere de ana sayfadan ula­şılabiliyor.

Yetkili satıcılar böylece yeni tanıtı­lan ürünler, yakın gelecekteki etkinlikler ve satış kampanyaları dahil Pirelli hakkındaki en güncel gelişmelerden haberdar olabiliyor. Ürün bilgi­lerine detaylı özellik sayfaları, test sonuçları ve diğer ilgi çekici multimedya içeriği aracılığıy­la hızla erişilebiliyor. Ocak ayında İtalya ve Al­manya’da lanse edilen yeni platform daha sonra Fransa, Polonya, Portekiz, İspanya, Türkiye ve İngiltere gibi ülkelerde devreye girdi.