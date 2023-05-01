Pirelli Online satışı geliştiriyor
İtalyan üretici Pirelli’nin 10 yıl önce lanse edilen B2B lastik satış platformu TyreClub+ tamamıyla yenilendi. Şimdi daha kolay ve verimli bir kullanım sağlayan bu çalışma aracı, yetkili satıcılara daha iyi bir dijital deneyim sunuyor.
İtalyan üretici Pirelli’nin 10 yıl önce lanse edilen B2B lastik satış platformu TyreClub+ tamamıyla yenilendi. Şimdi daha kolay ve verimli bir kullanım sağlayan bu çalışma aracı, yetkili satıcılara daha iyi bir dijital deneyim sunuyor. Bu sürümde gerçek zamanlı teslimat takibi, sadeleştirilmiş sipariş yönetimi, veri ve istatistiklere erişim ve Pirelli dünyasından en güncel haberler dahil pek çok yeni işlev tanıtılıyor.
Platform, aranan ürünlerin listesinin yanı sıra hangi ürünlerin nerede ve ne miktarda stokta olduğunu, maliyetlerini ve güncel promosyonları da gösteriyor. Siparişlerin yanı sıra yetkili satıcılara yönelik tüm iletişimlere de ana sayfadan ulaşılabiliyor.
Yetkili satıcılar böylece yeni tanıtılan ürünler, yakın gelecekteki etkinlikler ve satış kampanyaları dahil Pirelli hakkındaki en güncel gelişmelerden haberdar olabiliyor. Ürün bilgilerine detaylı özellik sayfaları, test sonuçları ve diğer ilgi çekici multimedya içeriği aracılığıyla hızla erişilebiliyor. Ocak ayında İtalya ve Almanya’da lanse edilen yeni platform daha sonra Fransa, Polonya, Portekiz, İspanya, Türkiye ve İngiltere gibi ülkelerde devreye girdi.