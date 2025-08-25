Porsche'den elektrikli araç pilleri için kritik karar!

Alman otomobil üreticisi Porsche AG, yüksek performanslı pil şirketi Cellforce'taki üretim planlarını durdurduğunu açıkladı. Şirket, elektrikli araçlara yönelik talebin yavaşlaması ve Çin ile ABD'deki değişen pazar koşulları nedeniyle üretim yerine araştırma-geliştirme çalışmalarına odaklanma kararı aldı.

Porsche'nin yaptığı açıklamada, Cellforce'ın bağımsız bir Ar-Ge birimine dönüştürüleceği belirtilirken, yaklaşık 300 kişinin görev yaptığı iştirakte bazı pozisyonların Porsche'nin ana pil birimi PowerCo'ya aktarılabileceği kaydedildi. Ayrıca, Cellforce'ın bilgi birikiminin bu yılın başında Varta'dan devralınan V4Smart pil birimine katkı sağlayacağı ifade edildi.

İkinci büyük tesis ile kapasiteyi artırmayı hedefliyordu

Şirket, Nisan ayında da üretim kapasitesini artırma planlarından vazgeçtiğini duyurmuştu. Porsche, 2022'de Baden-Württemberg'de kurmayı planladığı 'start-up fabrikası' ve ikinci büyük tesis ile kapasiteyi artırmayı hedefliyordu. Ancak Porsche Yönetim Kurulu Üyesi Michael Steiner, "Küresel ölçekte yetersiz talep nedeniyle, kendi üretimimizi planlanan maliyet pozisyonuna ölçeklendirmek mümkün değil" diyerek kararın gerekçesini paylaştı.