Rekabet baskısı arttı: BYD satış hedefini aşağı çekti

Çin’in en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD, 2025 yılına ilişkin satış hedefinde aşağı yönlü revizyona gitti. Şirket, daha önce belirlediği 5,5 milyon araçlık hedefi 4,6 milyon adede düşürdüğünü açıkladı.

Rekabet baskısı hedefi değiştirdi

Şirket kaynakları, söz konusu revizenin temel nedeninin Geely Auto ve Leapmotor gibi rakiplerden gelen artan rekabet baskısı olduğunu belirtiyor. Ayrıca piyasa koşullarına bağlı olarak hedefin ilerleyen dönemlerde yeniden gözden geçirilebileceği vurgulanıyor.

En düşük büyüme oranı

Revize edilen 4,6 milyon adetlik hedef, 2024 yılına kıyasla yüzde 7,67’lik bir büyümeye işaret ediyor. Ancak bu oran, 2020’den bu yana kaydedilecek en düşük yıllık büyüme olacak.

Satış rakamları yavaşladı

BYD’nin Ağustos ayı yeni enerji aracı (NEV) satışları 373.626 adet olarak kaydedildi. Bu rakam, yıllık bazda yalnızca yüzde 0,15’lik artışa denk geliyor. Böylece şirket, üst üste ikinci ayda da yüzde 1’in altında büyüme göstermiş oldu.

Ocak-Ağustos döneminde ise BYD, 2.863.876 adet NEV satışı gerçekleştirdi ve yıllık bazda yüzde 23 büyüme yakaladı. Buna rağmen büyüme hızının yavaşlaması dikkat çekiyor.

Rakipler güçleniyor

BYD’nin büyümesi hız keserken, rakipleri ise hedeflerini yükseltiyor. Örneğin, Geely 1 Temmuz’da yıllık satış hedefini yaklaşık yüzde 11 artırarak 2,71 milyon adetten 3 milyon adede çıkardığını açıklamıştı.

Bu durum, Çin elektrikli araç pazarındaki rekabetin daha da sertleştiğini ortaya koyuyor.