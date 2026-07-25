Savaş Ortadoğu'yu yaktı, Avrupa otomobilde rotayı değiştirdi

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde elektrikli otomobil satışları, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 yükseldi. Ocak-haziran döneminde 1 milyon 220 bin 890 elektrikli otomobil satılırken bu araçların toplam pazardaki payı yüzde 20,7'ye ulaştı.

Orta Doğu'da ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ardından Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla küresel enerji arzında yaşanan sorunlar sürüyor. Birçok sektörü etkileyen bu gelişmeler, otomobil piyasasındaki tüketici tercihlerinin şekillenmesinde de rol oynuyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre elektrikli araçlara yönelik talep, yılın ilk altı ayında belirgin şekilde arttı.

Haziranda yüzde 60,7'lik artış

AB'de haziran ayında satılan elektrikli otomobil sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 artarak 270 bin 557'ye çıktı.

Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit otomobillerin toplam satışlardan aldığı pay ise yüzde 68,9'a yükseldi.

Benzinli otomobiller kan kaybetti

Ocak-haziran döneminde benzinli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 17,2 geriledi. Satışlardaki düşüş, Birliğin bütün büyük pazarlarında gözlendi.

Benzinli otomobillerde en sert kayıp yüzde 61,7 ile Danimarka'da yaşandı. Danimarka'yı yüzde 48,6 ile Hollanda, yüzde 38 ile Finlandiya ve yüzde 34,2 ile Fransa izledi.

Toplam satışlar 5,9 milyona yaklaştı

AB ülkelerinde haziran ayındaki toplam yeni otomobil satışı, 2025'in aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 1 milyon 147 bin 962 oldu.

Ay boyunca satılan araçların yüzde 35,2'sini hibrit, yüzde 23,6'sını elektrikli, yüzde 21,3'ünü benzinli, yüzde 10,1'ini fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 6,7'sini dizel modeller oluşturdu. Diğer yakıt türlerinin payı yüzde 3,1 olarak kaydedildi.

Yılın ilk yarısındaki toplam otomobil satışları ise yıllık bazda yüzde 5,7 artışla 5 milyon 896 bin 683'e ulaştı. Bu dönemde hibrit modeller yüzde 37,3 ile pazardan en yüksek payı aldı. Benzinli araçların payı yüzde 22,2, elektriklilerin yüzde 20,7, plug-in hibritlerin yüzde 9,8, dizel araçların yüzde 7,5 ve diğer yakıt türlerinin yüzde 2,6 oldu.