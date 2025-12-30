Tesla için teslimat tahminleri aşağı yönlü revize edildi

Tesla, araç teslimatlarına ilişkin analist beklentilerinin derlemesini internet sitesinde yayımladı. Şirketin paylaştığı ortalama tahminler, mevcut çeyrek ve yıl geneline ilişkin görünümde piyasa beklentilerine kıyasla daha zayıf bir tabloya işaret etti.

Tesla'nın derlemesine göre analistler, şirketin dördüncü çeyrekte ortalama 422 bin 850 araç teslim etmesini öngörüyor. Bu seviye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik bir düşüş anlamına geliyor. Bloomberg News tarafından derlenen tahminlerde ise teslimat beklentisi 445 bin 61 araç olarak hesaplanırken, bu rakam yıllık bazda yüzde 10'luk bir gerilemeyi gösteriyor.

Yıllıkta da beklentiler aşağı yönlü

Yıllık bazda da aşağı yönlü beklentiler öne çıkıyor. Tesla'nın hesaplamasına göre 2025 yılı toplam teslimat tahmini ortalama 1,6 milyon adet düzeyinde bulunuyor. Bu tahmin, bir önceki yıla kıyasla yüzde 8'in üzerinde bir düşüşe işaret ederken, şirketin üst üste ikinci kez yıllık satış gerilemesi yaşayabileceğine işaret ediyor.

Tesla'nın teslimatları yılın ilk aylarında, en çok satan modeli Model Y için üretim hatlarında yapılan düzenlemeler nedeniyle belirgin şekilde azalmıştı. Üçüncü çeyrekte ise ABD'de 7.500 dolarlık vergi teşviklerinin eylül sonunda sona erecek olması, tüketicilerin alımlarını öne çekmesine yol açmış ve teslimatlar rekor seviyeye ulaşmıştı. Şirket, teşviklerin sona ermesinin etkisini sınırlamak amacıyla mevcut çeyrekte 40 bin doların altında fiyatlanan sadeleştirilmiş Model Y ve Model 3 versiyonlarını piyasaya sundu.