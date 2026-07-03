Tesla'dan teslimat rekoru

Tesla nisan-haziran döneminde gerçekleştirdiği araç teslimatlarında rekor bir seviyeye ulaştı ve iki yıllık yıllık satış düşüşünün ardından güçlü bir ivme yakaladı. Tesla, üç aylık dönemde toplam 480 bin 126 araç teslim ederek geçen yıla göre yüzde 24,9 oranında bir artış kaydetti ve ikinci çeyrek bazında zirveye yerleşti. Visible Alpha tarafından derlenen piyasa konsensüsü, şirket teslimatlarının 403 bin seviyesinin hemen altında kalacağını öngörüyordu.

Tesla enerji depolama birimi büyümesini hızlandırdı

Yatırımcılara sunulan kısa bilgilendirme notuna göre Tesla, enerji depolama ürünleri satışını da yıllık bazda yüzde 40,6 artırarak 13,5 GWh seviyesine çıkardı. Şirket, yılın ilk çeyreğinde son dört yılın en düşük ikinci çeyreklik büyüme oranlarından biri olan yüzde 6,3'lük bir artış kaydetmişti. İkinci çeyrek verileri, söz konusu zayıf dönemin ardından büyümenin yeniden hız kazandığını ortaya koydu.

Tesla hisseleri endeks düşüşüyle geriledi

Avrupa'da elektrikli araç satışlarını teşvik eden hükümet destekleri ile kurumsal filoların elektrikli araçlara yönelmesi ilgili artışı destekledi. Son dönemde yaşanan enerji fiyatlarındaki artış da elektrikli araç talebini doğrudan yukarı yönlü etkiledi. Ancak rekor teslimat verilerine rağmen, Nasdaq 100 endeksinin yüzde 1,61 gerileyerek 29 bin 329,21 puana indiği perşembe gününde Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 6 değer kaybederek 399,99 dolara geriledi. Fon yöneticileri, hissenin son beş günde kaydettiği yüzde 15'in üzerindeki yükselişin ardından kâr satışı gerçekleştirdi.