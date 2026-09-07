TOGG’da hisse satışı gündemde: Fuat Tosyalı’dan ortaklık yapısı açıklaması

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Türkiye’nin otomobil üreticisi TOGG’da ortaklık yapısını değiştirebilecek yeni bir süreç yaşanıyor. Şirketin önemli ortaklarından Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu’nun hisselerini satması gündemdeyken, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı ve Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

TOGG’da yüzde 46’lık hisse için satış süreci

Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu’nun TOGG’daki toplam yüzde 46’lık payını satması, söz konusu hisselerin Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu tarafından alınması bekleniyor.

Fuat Tosyalı, ortaklardan birinin satış kararı alması ve bir bedelin ortaya çıkması durumunda diğer ortakların ön alım hakkının bulunduğunu söyledi.

Tosyalı, “O gün şartlara ve değerlemeye bakılır; uygun görülürse pay artırmak da mümkün olabilir” dedi. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Tosyalı: Önümüzde somut bir alım ya da satış işlemi yok

Fuat Tosyalı, bugün itibarıyla Tosyalı’nın önünde değerlendirdiği somut bir alım veya satış işleminin bulunmadığını belirtti. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Her ortağın sermaye ve yatırım planının farklı olduğuna işaret eden Tosyalı, bu nedenle diğer ortaklar adına yorum yapmanın doğru olmayacağını söyledi.

TOGG’daki olası hisse değişiminin şirketin temel hedeflerini değiştirmeyeceğini vurgulayan Tosyalı, “Hisse değişimi de TOGG’un ortaya çıkış misyonunu, vizyonunu değiştirmez” ifadelerini kullandı.

“TOGG iyi bir yatırım”

TOGG’un ilk döneminde yüksek sabit yatırım tutarı ve düşük üretim hacminin ortakların bilançolarına yük getirdiğini belirten Tosyalı, şirketin artık önemli bir eşiği geride bıraktığını söyledi. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Tosyalı, “Bugün ise şirket önemli bir eşiği geçti; üretim ve kârlılık açısından daha olumlu bir döneme girdiği kanaatindeyim” dedi.

TOGG fabrikasının çok yüksek üretim kapasitesine uygun şekilde kurulduğunu belirten Tosyalı, üretim hacmi yükseldikçe otomobil başına düşen yatırım maliyetinin de azalacağını ifade etti.

150 bin araçta günlük üretim yaklaşık 500’e çıkacak

Fuat Tosyalı’nın verdiği bilgiye göre TOGG’un 150 bin araçlık üretim seviyesine ulaşması halinde fabrikada günlük yaklaşık 500 otomobil üretilebilecek.

Üretim hacmindeki artışın şirketin maliyet yapısına etkisine dikkat çeken Tosyalı, TOGG’un gelecekteki kârlılığı konusunda da net konuştu: Neticede TOGG kâr eder.

TOGG’un 2027, 2028 ve 2029 model planları hazır

TOGG’un büyüme planlarının ortaklık yapısından bağımsız şekilde devam ettiğini belirten Tosyalı, şirketin yeni modellerine ilişkin takvimi de açıkladı.

Buna göre TOGG’un 2027, 2028 ve 2029 yıllarında devreye alınması planlanan yeni modelleri için iş planları hazırlandı. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Yeni model yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Fuat Tosyalı, planlanan modellerin zamanı geldiğinde kamuoyuna duyurulacağını belirtti.