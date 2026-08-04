Toyota’da net kâr sürprizi: Yıllık hedef yükseldi

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Toyota Motor, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde gelirini çift haneli artırırken faaliyet kârında düşüş yaşadı. Buna karşın finansal gelirler ve kur etkisi, net kârı beklentilerin üzerine taşıdı ve şirketin yıllık görünümünü değiştirdi.

Gelir yükseldi, faaliyet kârı geriledi

Toyota’nın 1 Nisan-30 Haziran 2026 dönemini kapsayan ilk çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarak 13,53 trilyon yene ulaştı.

Gelirdeki güçlü artışa karşın şirketin faaliyet kârı yüzde 8,8 düşüşle 1,06 trilyon yene geriledi. Böylece Toyota’nın esas otomotiv faaliyetlerinde artan giderler, ham madde maliyetleri ve bazı pazarlardaki satış baskısı kârlılığı sınırlamaya devam etti.

Bilanço tablosundaki asıl sürpriz ise vergi öncesi kâr ve net kâr tarafında görüldü. Toyota’nın vergi öncesi kârı yüzde 56,8 artarak 1,96 trilyon yene çıkarken ana ortaklığa ait net kâr yüzde 75,6 yükselişle 1,48 trilyon yene ulaştı.

Net kârdaki sıçramada finansal gelirlerdeki artış, döviz işlemlerinden sağlanan kazançlar ve Japon yeninin dolar karşısındaki zayıf seyri belirleyici oldu. Şirketin hisse başına kârı da 64,56 yenden 120,69 yene çıktı.

Hibrit ve elektrikli araçların payı yüzde 55’i geçti

Toyota ve Lexus markalarının toplam perakende araç satışları ilk çeyrekte yüzde 3,5 azalarak 2 milyon 552 bin adet oldu. Toplam araç satışlarındaki gerilemeye rağmen hibrit ve elektrikli modellerin payı belirgin biçimde yükseldi.

Şirketin hibrit, şarj edilebilir hibrit, tam elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli modellerden oluşan satışları yüzde 12,4 artarak 1 milyon 410 bin adede ulaştı. Bu araçların Toyota ve Lexus satışları içindeki payı yüzde 47,4’ten yüzde 55,3’e yükseldi.

Toyota’nın geleneksel hibrit araç satışları yüzde 6,7 artarak 1 milyon 238 bin adede çıktı. Şarj edilebilir hibrit satışları yüzde 24,5 yükselirken tam elektrikli araç satışları 47 binden 114 bine ulaşarak yaklaşık 2,4 katına çıktı.

Bu tablo, Toyota’nın yalnızca tam elektrikli otomobillere dayanmayan çok seçenekli stratejisinin satışlar içindeki ağırlığını artırdığını gösterdi. Özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da hibrit modellere yönelik talep şirketin gelirlerini desteklemeyi sürdürdü.

Toyota yıllık tahminini yukarı çekti

Toyota, ilk çeyrek sonuçlarının ardından Mart 2027’de sona erecek mali yıla ilişkin gelir ve kâr tahminlerini yükseltti.

Şirket, yıllık gelir beklentisini 51 trilyon yenden 54 trilyon yene çıkardı. Faaliyet kârı tahmini 3 trilyon yenden 3,4 trilyon yene, net kâr tahmini ise 3 trilyon yenden 3,25 trilyon yene yükseltildi.

Yeni tahminlerde döviz kuru beklentilerindeki değişim önemli rol oynadı. Toyota, yıllık ortalama dolar kuru varsayımını 150 yenden 160 yene yükseltti. Yenin zayıflaması, yurt dışı gelirlerin Japon para birimine çevrilmesi sırasında şirketin bilançosuna destek sağlıyor.

Toyota ayrıca yıllık konsolide araç satış tahminini 9,6 milyondan 9,7 milyon adede çıkardı. Toyota ve Lexus markalarının toplam perakende satış hedefi ise 10,5 milyon adet seviyesinde korundu.

1 trilyon yenlik hisse geri alımı

Toyota bilanço ile birlikte hissedarları ilgilendiren büyük bir sermaye adımı da açıkladı. Şirket, açık piyasadan en fazla 1 trilyon yen tutarında kendi hissesini geri almak için yetki verdi.

Bunun yanında Toyota’nın elinde bulunan 200 milyon adet hazine hissesi iptal edilecek. İptal edilecek hisseler, şirketin toplam çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 1,37’sine karşılık geliyor.

Hisse geri alımının, dolaşımdaki hisse sayısını azaltarak hisse başına kârı ve sermaye verimliliğini desteklemesi hedefleniyor. Şirket, yıllık hisse başına temettü tahminini ise 100 yen seviyesinde değiştirmedi.

Toyota’nın tahminlerini yükseltmesine rağmen riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Orta Doğu’daki çatışmaların lojistik ve ham madde maliyetleri üzerindeki baskısı sürerken Kumamoto depreminden kaynaklanabilecek üretim kaybı henüz yıllık tahminlere yansıtılmadı.

Yeni tahmin, önceki beklentiye göre güçlü bir artışa işaret etse de Toyota’nın yıllık faaliyet kârının geçen mali yılın altında kalması bekleniyor. Bu nedenle şirketin önündeki temel sınav, hibrit araçlardaki güçlü talebi otomotiv faaliyetlerinde daha yüksek kâr marjına dönüştürmek olacak.